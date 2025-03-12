جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12-3-2025 والقنوات الناقلة

يبحث الكثير من متابعي كرة القدم، عن جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 12 مارس الجاري، في مختلف البطولات والقنوات الناقلة لها.

ويضم جدول مواعيد مباريات اليوم، الذي يستعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي، عدة مواجهات مثيرة، أبرزهم مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات اليوم

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالآتي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

-بيراميدز ضد المصري / التاسعة والنصف.

-فاركة ضد البنك الأهلي / التاسعة والنصف مساء.

-غزل المحلة ضد زد / التاسعة والنصف مساء.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

-ليل الفرنسي ضد بوروسيا دورتموند / الثامنة إلا ربع مساء.

-أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد / الثامنة إلا ربع مساء.

-آرسنال ضد ايدنهوفن / العاشرة مساء.

-كلوب بروج ضد أستون فيلا / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم

-غوانجوضد فيسيل كوبي / الثانية عشر مساء.

-كاواساكي فرونتالي ضد شانغهاي شينهوا / الثانية عشر مساء.

مواعيد مباريات اليوم

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت الناقلة لمباريات اليوم في مختلف الأقمار الصناعية كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

-التردد 11566 -الاستقطاب عمودي -معدل الترميز 27500 -معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

- التردد 11054 - الاستقطاب- أفقي - معدل الترميز 27500 -معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا اليوم

و تذاع مباريات دوري أبطال آسيا اليوم عبر قنوات SSC السعودية، بي إن سبورت، الكاس، أبو ظبي، الرابعة العراقية.

ويأتي تردد قنوات SSC كالآتي:

- القمر الصناعي: النايل سات -تردد قناة ssc هو: 12523 -معامل الاستقطاب: عمودي -الترميز: 27500 معامل -تصحيح الخطأ: 5/6 -جودة القناة: HD.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري اليوم

وتنقل مباريات الدوري المصري اليوم عبر فضائية أون تايم سبورت، ويأتي ترددها على هذا النحو..

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861

معدل استقطاب القناة: «V»

معدل الترميز: 27500 معامل

تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD.

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