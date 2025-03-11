جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11-3-2025 والقنوات الناقلة

يقدم لكم موقع الموجز، جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 11 مارس الجاري، في مختلف الدوريات والبطولات والقنوات الناقلة لها بالتردد.

ومن أبرز مباريات اليوم، لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري، ومباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

الأهلي ضد الزمالك / التاسعة والنصف مساء.

بتروجيت ضد حرس الحدود / التاسعة والنصف مساء.

مودرن سبورت ضد سموحة / التاسعة والنصف مساء.

الجونة ضد الاتحاد السكندري / التاسعة والنصف مساء.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

-برشلونة ضد بنفيكا / الثامنة إلا ربع مساء.

ليفربول ضد باريس سان جيرمان / العاشرة مساء.

-إنتر ميلان ضد فينورد روتردام / العاشرة مساء.

-بايرليفركوزن ضد بايرميونخ / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم

-يوكوهاما مارينوس ضد شانغهاي إيست آسيا / الثانية عشر مساء.

-جوهر ضد بوريرام يونايتد / الثانية مساء.

-باختاكور ضد الهلال السعودي / العاشرة مساء.

-الأهلي السعودي ضد الريان / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات اليوم

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت الناقلة لمباريات اليوم في مختلف الأقمار الصناعية كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

-التردد 11566 -الاستقطاب عمودي -معدل الترميز 27500 -معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

- التردد 11054 - الاستقطاب- أفقي - معدل الترميز 27500 -معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا اليوم

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا اليوم عبر قنوات SSC السعودية، بي إن سبورت، الكاس، أبو ظبي، الرابعة العراقية. ويأتي تردد قنوات SSC كالآتي:

- القمر الصناعي: النايل سات

-تردد قناة ssc هو: 12523

-معامل الاستقطاب: عمودي

-الترميز: 27500 معامل

-تصحيح الخطأ: 5/6

-جودة القناة: HD.

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