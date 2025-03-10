جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 10-3-2025 والقنوات الناقلة

ازداد البحث من متابعي كرة القدم، عن جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين الموافق 10 مارس الجاري، في أبرز البطولات والقنوات الناقلة لها.

وقرر موقع الموجز أن يستعرض لمتابعيه في هذا التقرير، جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

-نيوكاسل يونايتد ضد نوتينجهام فورست / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

-إسبانيول ضد جيرونا / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم

-النصر ضد استقلال طهران / الثامنة مساء.

-السد ضد الوصل / الثامنة مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

-لاتسيو ضد أودينيزي / العاشرة إلا ربع مساء.

مواعيد مباريات الدوري التونسي اليوم

-الوداد البيضاوي ضد الفتح الرباطي / الثانية عشر بعد منتصف الليل.

-نهضة بركان ضد المغرب التطواني / الثانية عشر بعد منتصف الليل.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

-بشكتاش ضد غازي عنتاب / السابعة والنصف مساء.

مواعيد مباريات اليوم

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت الناقلة لمباريات اليوم في مختلف الأقمار الصناعية كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

-التردد 11566 -الاستقطاب عمودي -معدل الترميز 27500 -معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

- التردد 11054 - الاستقطاب- أفقي - معدل الترميز 27500 -معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا اليوم

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا اليوم عبر قنوات SSC السعودية، بي إن سبورت، الكاس، أبو ظبي، الرابعة العراقية.

ويأتي تردد قنوات SSC كالآتي:

- القمر الصناعي: النايل سات

-تردد قناة ssc هو: 12523

-معامل الاستقطاب: عمودي

-الترميز: 27500 معامل

-تصحيح الخطأ: 5/6

-جودة القناة: HD.

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