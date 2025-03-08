جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 8-2-2025 والقنوات الناقلة

يقدم لكم موقع وجريدة الموجز، جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 8 مارس الجاري، في مختلف البطولات والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

-مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست / الثانية والنصف ظهرًا.

-برايتون ضد فولهام / الخامسة مساء.

-كريستال بالاس ضد إيبسويتش تاون / الخامسة مساء.

-ليفربول ضد ساوثهامبتون/ الخامسة مساء.

-أستون فيلا ضد برايتون / السابعة والنصف مساء.

-إيفرتون ضد وولفرهامبتون / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات كأس مصر اليوم

-غزل المحلة ضد فاركو / التاسعة والنصف مساء.

بيراميدز ضد المقاولون العرب / التاسعة والنصف مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

-ليجانيس ضد سيلتا فيجو / الثالثة عصرًا.

-ألفيس ضد فياريال / الخامسة والربع مساء.

-فالنسيا ضد بلد الوليد / السابعة والنصف مساء.

-برشلونة ضد أوساسونا / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

-بارما ضد تورينو / الرابعة عصرًا.

-كومو ضد فينيتسيا / الرابعة مساء.

-ميلان ضد ليتشي / السابعة مساء.

-إنتر ميلان ضد مونزا / العاشرة إلا ربع مساء.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

-باريس سان جيرمان ضد ستاد رين / السادسة مساء.

-ليل الفرنسي ضد مونبليه / الثامنة مساء.

-أولمبيك مارسيليا ضد لينس / العاشرة والخمس دقائق مساء.

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

الأخدود ضد الرياض / التاسعة مساء.

-العروبة ضد الاتفاق / التاسعة مساء.

-التعاون ضد ضمك ، التاسعة مساء.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت الناقلة لمباريات اليوم في مختلف الأقمار الصناعية كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

-التردد 11566

-الاستقطاب عمودي

-معدل الترميز 27500

-معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

- التردد 11054

- الاستقطاب- أفقي

- معدل الترميز 27500

-معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي اليوم

وتذاع مباريات الدوري السعودي للمحترفين اليوم عبر شاشة SSC السعودية، بهذا الموسم 2024-2025، ويأتي ترددها على النحو التالي:

- القمر الصناعي: النايل سات

-تردد قناة ssc هو: 12523

-معامل الاستقطاب: عمودي

-الترميز: 27500 معامل

-تصحيح الخطأ: 5/6

-جودة القناة: HD.

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