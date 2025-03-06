جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 6-3-2025 والقنوات الناقلة

يبحث متابعو كرة القدم في مختلف الأنحاء، عن جدول مواعيد مباريات اليوم الخمس الموفق 6 مارس 2025 والقنوات الناقلة لها.

ويضم جدول مواعيد مباريات اليوم، عدة مواجهات مثيرة، أبرزهم لقاء الاتحاد ضد القادسية في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويقدم لكم موقع وجريدة الموجز، جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

-الاتحاد ضد القادسية / التاسعة مساء.

-الفتح ضد الخلود / التاسعة مساء.

-الوحدة ضد الرائد / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات االدوري الأوروبي اليوم

-توتنهام هوتسبير ضد آي زي ألكمار / 7:45 مساء.

-فناربخشة ضد رينجرز / الثامنة إلا ربع مساء.

-ستياوا بوخاريست ضد أولمبيك ليون / الثامنة إلا ربع مساء.

-مانشستر يونايتد ضد ريال سوسيداد / الثامنة إلا ربع مساء.

-لاتسيو ضد فيكتوريا بلزن / العاشرة مساء.

-أولمبياكوس ضد بودو جيلمت / العاشرة مساء.

-آينتراخت فرانكفورت ضد أياكس / العاشرة مساء.

-أتلتيك بلباو ضد روما / العاشرة مساءً.

مواعيد مباريات المؤتمر الأوروبي

-تشيلسي ضد كوبنهاجن / الثامنة إلا ربع مساء.

مواعيد مباريات اليوم

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت الناقلة لمباريات اليوم في مختلف الأقمار الصناعية كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

-التردد 11566 -الاستقطاب عمودي -معدل الترميز 27500 -معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

- التردد 11054 - الاستقطاب- أفقي - معدل الترميز 27500 -معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي اليوم

وتذاع مباريات الدوري السعودي للمحترفين اليوم عبر شاشة SSC السعودية، بهذا الموسم 2024-2025، ويأتي ترددها على النحو التالي:

- القمر الصناعي: النايل سات

-تردد قناة ssc هو: 12523

-معامل الاستقطاب: عمودي

-الترميز: 27500 معامل

-تصحيح الخطأ: 5/6

-جودة القناة: HD.

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