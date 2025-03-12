التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في دوري الأبطال الليلة

يترقب عشاق كرة القدم، مواجهة فريق ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، والتي تجمع الفريقين، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز في لقاء اليوم الأربعاء وكان فريق ريال مدريد قد حقق الفوزعلى نظيره فريق أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 في لقاء الذهاب.

قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد

أعلن أنشيلوتي قائمة فريق ريال مدريد، لمواجهة نظيره فريق أتلتيكو مدريد وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - فران جونزاليس.

الدفاع: ألابا - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - رودريجر - ميندي - أسينسيو - جاكوبو.

الوسط: بيلينجهام - كامافينجا - فالفيردي - مودريتش - تشواميني - أردا جولر - تشيما.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جويس - إندريك - إبراهيم دياز - جونزالو.

موعد قمة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

المواجهة التي تجمع فريق ريال مدريد ضد نظيره فريق أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء الموافق 12 مارس 2025.

مشاهدة قمة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

يمكنك مشاهدة قمة فريق ريال مدريد ضد نظيره فريق أتلتيكو مدريد ، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025 وذلك عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

تشكيل ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق ريال مدريد ضد نظيره فريق أتلتيكو مدريد ويضم الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ألابا - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - رودريجر

الوسط: بيلينجهام - كامافينجا - فالفيردي

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جويس.

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