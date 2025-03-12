بيراميدز يواجه المصري في صدام ناري مع بداية الدور الثاني بالدوري

تترقب جماهير الكرة المصرية مواجهة مرتقبة عندما يلتقي بيراميدز، متصدر جدول ترتيب الدوري المصري، مع نظيره المصري البورسعيدي، صاحب المركز الرابع، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للطرفين ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني للمسابقة المحلية. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري المصري

يستضيف ملعب السويس الجديد مباراة بيراميدز والمصري في التاسعة والنصف مساءً اليوم الأربعاء، حيث يسعى كل فريق لحصد النقاط الثلاث مع بداية مشواره في النصف الثاني من الدوري.

يدخل بيراميدز المواجهة وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة في الدور الأول، حقق خلالها 13 انتصارًا، وتعادل في 3 لقاءات، بينما تلقى خسارة واحدة، ويمتلك الفريق أقوى خط هجوم في المسابقة حتى الآن، بعدما سجل لاعبوه 32 هدفًا، بينما اهتزت شباكهم في 10 مناسبات فقط.

على الجانب الآخر، يدخل المصري المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهى الدور الأول بانتصار كبير على مودرن سبورت بنتيجة (4-2) في الجولة الـ17، ليعزز موقعه في المربع الذهبي، ويحتل الفريق البورسعيدي المركز الرابع برصيد 30 نقطة، جمعها من 17 مباراة، حيث حقق 8 انتصارات وتعادل في 6 لقاءات، بينما تعرض لـ3 هزائم. وسجل لاعبوه 17 هدفًا واستقبلت شباكهم 11 هدفًا.

شهدت مباراة الدور الأول بين الفريقين تفوق المصري البورسعيدي، حيث نجح في تحقيق فوز ثمين على بيراميدز بهدف دون رد، وهو ما يمنح الفريق دفعة معنوية قوية قبل مواجهة الأربعاء.

بيراميدز والمصري البورسعيدي

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والمصري في الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة المصري وبيراميدز ضمن تغطية خاصة، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من المحللين والنجوم السابقين في الكرة المصرية، لتقديم رؤية تحليلية متكاملة قبل وبعد اللقاء.

بيراميدز يطلب حكامًا أجانب لمواجهتي الأهلي والزمالك في الدوري المصري

وكان نادي بيراميدز قرر طلب حكام أجانب لمباراتي الأهلي والزمالك في إطار مباريات مرحلة حسم بطل الدوري، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وفقًا للائحة.”

وكانت رابطة الأندية المحترفة قد حددت يوم 12 أبريل موعدًا لمواجهة بيراميدز أمام الأهلي على استاد الدفاع الجوي، فيما ستقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم 13 مايو على استاد القاهرة الدولي.

وبحسب لائحة اتحاد الكرة، يحق للأندية طلب حكام أجانب قبل موعد المباراة بـ15 يومًا، وهو ما اعتبره نادي بيراميدز مناسبًا نظرًا لوجود متسع من الوقت قبل مباراتي الأهلي والزمالك.

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