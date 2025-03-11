الزمالك يفوز بالقمة بعد انسحاب الأهلي.. الأبيض يحصد الثلاث نقاط دون منافسة

حسم الزمالك مباراة القمة لصالحه بعد عدم حضور الأهلي إلى ملعب المباراة في الوقت القانوني، ما دفع حكم اللقاء إلى اعتباره منسحبًا وفقًا للوائح الدوري المصري، وبهذا الفوز، يحتسب اللقاء لصالح الزمالك بنتيجة 2-0. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وتنص لوائح الدوري المصري على أن الفريق الذي لا يتواجد في أرض الملعب بعد مرور 15 دقيقة من موعد انطلاق المباراة يعتبر منسحبًا، مما قد يؤدي إلى احتساب النتيجة لصالح الزمالك بثنائية دون رد، في حال استمرار رفض الأهلي خوض المواجهة وعدم حضوره إلى ملعب اللقاء.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر سناد إدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، ضمن الجولة الأولى من المرحلة الثانية بالدوري المصري، إلى الحكم محمود بسيوني، ليقود اللقاء بطاقم تحكيم محلي بالكامل.

وجاء قرار تعيين حكم مصري ليدفع النادي الأهلي لعقد اجتماع طارئ صباح اليوم الثلاثاء، انتهى بإعلان رفضه خوض المباراة في ظل عدم الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي، متمسكًا بموقفه المعلن مسبقًا بشأن ضرورة وجود حكام من خارج مصر لإدارة اللقاء.

الأهلي والزمالك

ووجه النادي الأهلي خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، أكد خلاله موقفه النهائي من مباراة القمة، مستندًا إلى القرارات التي اتخذها مجلس إدارته في اجتماعه الطارئ الذي عُقد صباح اليوم في تمام الساعة الحادية عشرة.

وشدد الأهلي في خطابه على تمسكه بتأجيل المباراة احترامًا لقرار رابطة الأندية، مع ضرورة تعيين طاقم تحكيم أجنبي لضمان النزاهة والعدالة بين الفرق المتنافسة. كما أشار النادي إلى أنه في حال عدم تنفيذ مطالبه، فإنه قد يتخذ قرارًا بعدم استكمال بطولة الدوري.

وأكد الأهلي أن مجلس إدارته سيظل في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للمستجدات.

الزمالك يوضح موقفه من التحكيم المحلي

أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا أوضح فيه أسباب قبوله بإدارة الحكام المصريين للمباراة، مشيرًا إلى أن الإعلان المفاجئ عن موعد المواجهة لم يمنحه الفرصة الكافية لطلب طاقم تحكيم أجنبي وفقًا للوائح المعتمدة.

وأضاف الزمالك في بيانه أن قراره جاء أيضًا مراعاةً للحقوق التسويقية، وثقةً في لاعبيه وجهازه الفني، إلى جانب تلقيه تعهدات من مسؤولي الكرة بعدم تكرار الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباريات الماضية، والتي كلفت الفريق خسارة العديد من النقاط.

وأشار البيان إلى أن تلك الأخطاء جاءت نتيجة ضغوط مورست على الحكام من بعض الأطراف التي تهدف إلى التأثير على نزاهة المسابقة، مؤكدًا أن الجميع على دراية بحجم التجاوزات التي حدثت، باستثناء فئة قليلة تحاول إنكار الأمر.

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