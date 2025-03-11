تشكيل الزمالك أمام الأهلي| الجزيري وناصر ماهر يقودان الهجوم.. وشيكابالا والسعيد على الدكة

أعلن البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لـ الزمالك، عن التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا لمواجهة الأهلي في لقاء القمة 130 بالدوري المصري الممتاز. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة تحديد البطل (المجموعة الأولى).

تشكيل الزمالك أمام الأهلي في الدوري المصري

وجاء التشكيل الأساسي للفريق الأبيض كما يلي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي الونش – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمود بنتايج – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عمر جابر.

خط الهجوم: سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو" – ناصر ماهر.

وعلى مقاعد البدلاء، يتواجد كل من: محمد صبحي، أحمد حسام، أحمد فتوح، أحمد محمود، محمد حمدي، محمد السيد، عبد الله السعيد، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، حسام أشرف.

ويدخل الزمالك مباراة القمة أمام الأهلي وهو يعاني من عدة غيابات مؤثرة، حيث يفقد خدمات كل من محمود جهاد، والتونسي أحمد الجفالي، وناصر منسي بسبب الإصابة، كما استبعد المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو اللاعب مصطفى شلبي من قائمة اللقاء لأسباب انضباطية، وذلك عقب اعتراضه على استبداله خلال مواجهة مودرن سبورت الأخيرة في كأس مصر.

طاقم التحكيم لمباراة القمة

يتولى إدارة القمة الحكم الدولي محمود بسيوني، ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب وسامي هلهل كمساعدين، بينما يتولى حمادة القلاوي مهام الحكم الرابع. وفي غرفة تقنية الفيديو، يتواجد الحكم الدولي أحمد الغندور، ومعه محمد الشناوي وهاني عبد الفتاح.

يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز المتصدر، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

تقوم قناة أون تايم سبورتس 1 بنقل المباراة بشكل حصري، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية، يتقدمهم خبراء تحليل الأداء والمدربين السابقين ولاعبي القطبين السابقين، كما سيتم توفير تغطية خاصة قبل وبعد اللقاء، تتضمن لقاءات مع الجماهير وكواليس استعدادات الفريقين.

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