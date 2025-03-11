انسحاب الأهلي يعيد ترتيب الدوري المصري والزمالك يقترب من الوصافة

أعاد انسحاب الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما تم احتساب الفوز لصالح الزمالك بنتيجة 3-0، وفقًا للوائح دوري نايل. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ورفع الزمالك رصيده إلى 35 نقطة ليعزز موقعه في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 39 نقطة في المركز الثاني، خلف بيراميدز المتصدر بـ 42 نقطة.

الأهلي والزمالك

جدول ترتيب الدوري المصري

ويأتي ترتيب الدوري المصري بعد انسحاب الأهلي كالتالي:

1- بيراميدز - (المباريات: 17 - الأهداف: 32 - النقاط: 42)

2- الأهلي - (المباريات: 18 - الأهداف: 30 - النقاط: 39)

3- الزمالك - (المباريات: 18 - الأهداف: 33 - النقاط: 35)

4- المصري - (المباريات: 17 - الأهداف: 19 - النقاط: 30)

5- البنك الأهلي - (المباريات: 17 - الأهداف: 22 - النقاط: 29)

6- بتروجيت - (المباريات: 18 - الأهداف: 19 - النقاط: 25)

7- سيراميكا كليوباترا - (المباريات: 17 - الأهداف: 23 - النقاط: 24)

8- فاركو - (المباريات: 17 - الأهداف: 17 - النقاط: 23)

9- حرس الحدود - (المباريات: 18 - الأهداف: 17 - النقاط: 22)

منطقة الهبوط:

1- زد - (المباريات: 17 - الأهداف: 15 - النقاط: 21)

2- طلائع الجيش - (المباريات: 17 - الأهداف: 13 - النقاط: 21)

3- الجونة - (المباريات: 18 - الأهداف: 11 - النقاط: 20)

4- سموحة - (المباريات: 18 - الأهداف: 13 - النقاط: 20)

5- الاتحاد السكندري - (المباريات: 18 - الأهداف: 11 - النقاط: 18)

6- غزل المحلة - (المباريات: 17 - الأهداف: 16 - النقاط: 17)

7- الإسماعيلي - (المباريات: 17 - الأهداف: 11 - النقاط: 14)

8- إنبي - (المباريات: 17 - الأهداف: 10 - النقاط: 12)

9- مودرن فيوتشر - (المباريات: 18 - الأهداف: 11 - النقاط: 12)

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