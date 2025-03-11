موعد مباراة الأهلي القادمة بعد انسحابه من مباراة القمة 130

كثر البحث من عشاق كرة القدم، عن موعد مباراة الأهلي القادمة، بعد انسحابه من مباراة القمة أمام الزمالك، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت الجولة 18 من بطولة الدوري المصري هذا الموسم، على مباراة القمة 130، بين الأهلي والزمالك، والتي كان من المقرر خوضها مساء اليوم الثلاثاء.

وقرر النادي الأهلي، عدم خوضه المباراة، بسبب إسناد مهمة المباراة لطاقم تحكيم مصر، بعد طلبه الملح على تعيين طاقم تحكيم أجنبي.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، موعد مباراة الأهلي القادمة بعد انسحابه من مباراة القمة اليوم.

موعد مباراة الأهلي القادمة

و تقام مباراة الأهلي القادمة أمام إنبي، مساء الخميس الموافق 20 مارس الجاري، في مسابقة كأس عاصمة مصر بنخسة 2024-2025.

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي القادمة أمام إنبي، وهو الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على أن يحتضنها استاد القاهرة.

وتبث أحداث مباراة الأهلي القدمة، عبر قنوات أون تايم سبورت، والذي يأتي على هذا النحو:

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861

معدل استقطاب القناة: «V»

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD.

موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة

ترتيب الدوري المصري 2024-2025

ويأتي جدول ترتيب الدوري المصري كالآتي:

1- بيراميدز – 42 نقطة.

2- الأهلي – 39 نقطة.

3- الزمالك – 32 نقطة.

4- المصري البورسعيدي – 30 نقطة.

5- البنك الأهلي – 29 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا – 24 نقطة.

7- فاركو – 23 نقطة.

8- بتروجيت – 22 نقطة.

9 – حرس الحدود – 22 نقطة.

10- زد – 21 نقطة.

11- طلائع الجيش – 21 نقطة.

12- سموحة – 20 نقطة.

13- الاتحاد السكندري – 18 نقطة.

14- الجونة – 17 نقطة.

15- غزل المحلة – 17 نقطة.

16- الإسماعيلي – 14 نقطة.

17- إنبي – 12 نقطة.

18- مودرن سبورت – 9 نقاط

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