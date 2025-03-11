الأهلي يعلن موقفه من عدم استكمال الدوري المصري

كشف سعد شلبي، المدير التنفيذي بالنادي الأهلي، عن موقف إدارة القلعة الحمراء، من استكمال بطولة الدوري المصري، بعد عدم خوض مباراة القمة اليوم.

وأكد الأهلي على رفضه لخوض مباراة القمة أمام الزمالك، التي كان من المقرر خوضها مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري المصري.

وأوضح سعد شلبي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي، عن موقف النادي من استكمال بطولة الدوري بعد عدم خوض القمة، ويرصد لكم موقع الموجز التفاصيل فيما يلي.

الأهلي يوضح قراره بشأن الانسحاب من الدوري المصري

وقال شلبي: “متمسكون بقرار رابطة الأندية، وهو خوض لقاءات الأهلي والزمالك، والأهلي وبيراميدز، والزمالك وبيراميدز بحكام أجانب”.

وشدد: “الأهلي متمسك بهذا القرار أن هذه المباريات سوف تقام بحضور حكام أجانب وكنا واضحين وفي حالة عدم وجود حكام أجانب، وعدم الالتزام بقرار الرابطة فأن الأهلي لن يستكمل مسابقة الدوري المصري".

وأتم: “سيتم الإعلان عن هذا القرار رسميًا وفقًا لقرارات رابطة الأندية واتحاد الكرة”.

الأهلي يوضح قراره بشأن الانسحاب من الدوري المصري

الأهلي يكشف موقفه من الدوري قبل مباراة القمة

وكان النادي الأهلي، قد كشف موقفه من بطولة الدوري، في بيان رسمي، أصدره ظهر اليوم، قبل مباراة القمة.

وكتب الأهلـي في بيانه: “ناقش مجلس إدارة النادي في اجتماعه الطارئ الذي جرى في الساعة الحادية عشرة صباحًا، (التخبط) الواضح الذي تشهده المنظومة الكروية بشكل غير مسبوق، فضلًا عن عدم التنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة والذي يدفع بالأندية إلى أزمات ومشاكل مستمرة”.

وأضاف: “كما ناقش المجلس أزمة مباراة اليوم، وإسنادها إلى طاقم تحكيم مصري، بالرغم من مخاطبة الرابطة لاتحاد الكرة وطلب حكام أجانب للمباراة، بعد الأخطاء التحكيمية غير المبررة التي تجاوزت كل الحدود، وأثرت في نتائج المباريات، بل وامتدت أحيانًا إلى محاولة تحديد طريق البطولة، فضلًا عن قيام النادي خلال الفترة الماضية بإرسال مكاتبات رسمية عديدة لاتحاد الكرة؛ طالبًا تطوير منظومة التحكيم والاهتمام بها، وإسناد لجنة الحكام إلى خبير أجنبي يحمل سيرة ذاتية تؤهله لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، وفي ذات الوقت يتم توفير الأجواء والمعاونين الذين يساعدونه على النجاح”.

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