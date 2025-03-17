ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 قبل مواجهة إثيوبيا

كثر البحث من متابعي كرة القدم، عن ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026، قبل الصدام المرتقب أمام نظيره إثيوبيا.

ويواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحضيراته بقيادة مدربه حسام حسن، لخوض مباراة إثيوبيا، المرتقبة بينهما في إطار منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

ويحل منتخب مصر ضيفًا ثقيلًا على إثيوبيا، مساء الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم بنسخة 2026 الحالية.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ضد إثيوبيا، في تمام الساعة الحادية عشر من مساء يوم الجمعة الموافق 21 مارس الجاري، على ملعب العربي الزاولي.

ويخوض الفراعنة، مواجهة إثيوبيا، وهو في صدارة مجموعته في تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد الإثيوبي في المركز الخامس بثلاث نقاط فقط.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

ويأتي ترتيب مجموعة منتخب مصر، التي يستعرضه لكم موقع الموجز، كالآتي:

منتخب مصر (10 نقاط)

غينيا بيساو (6 نقاط)

بوركينا فاسو (5 نقاط)

سيراليون (5 نقاط)

إثيوبيا (3 نقاط).

جيبوتي (نقطة وحيدة)

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

وتذاع مباراة مصر وإثيوبيا، عبر شاشة أون تايم سبورت، بعد حصولها على حقوق بث مباريات الفراعنة في تصفيات كأس العالم 2026.

ويأتي تردد أون تايم كالآتي:

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861

معدل استقطاب القناة: «V»

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD.

قائمة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا

وجاءت قائمة منتخب مصر، كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير وعبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، خالد صبحي، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش (مانشستر سيتي)، إبراهيم عادل ومصطفي فتحي.

وفي خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)، مصطفي محمد، أسامه فيصل.

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