مران وحيد لـ محمد صلاح مع منتخب مصر قبل السفر إلى المغرب

منتخب مصر.. يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم استعداداته لمواجهتي اثيوبيا وسيراليون ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وفيما يلي يرصد موقع الموجز موعد وصول محمد صلاح كابتن المنتخب الوطني المحترف ضمن صفوف فريق ليفربولالإنجليزي للقاهرة والإنضمام للمعسكر قبل السفر إلي المغرب.

محمد صلاح قائد منتخب مصر

وبدأ منتخب مصر لكرة القدم استعداداته لمواجهتي اثيوبيا وسيراليون ضمن منافسات الجولتين الخامسو والسادسة من تصفيات إفريقيا مساء أمس، ويستأنف استعداداته مساء اليوم.

موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر

ومن المقرر أن ينضم محمد صلاح لمعسكر المنتخب الوطني صباح غدًا الثلاثاء، حيث يخوض مرانا وحيدا مع منتخب مصر في الرابعة عصرًا قبل السفر إلى المغرب بعد الإفطار لخوض مباراة إثيوبيا.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

وتلعب مباراة منتخب مصر وإثيوبيا ضمن الجولة الخامسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم مساء الجمعة المقبل على ملعب العربي زوالي في مدينة الدار البيضاء.

قائمة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا

أعلن حسام حسن عن قائمة منتخب مصر والتي تضم 24 لاعبا، استعدادا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون، المقرر لهما يومي21 ، 25 مارس الجاري في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، والتي جاءت كالتالي:

منتخب مصر

محمد الشناوي - محمد عواد - مصطفى شوبير - عبد العزيز البلعوطي - محمد هاني - أحمد عيد- محمد عبد المنعم - رامي ربيعه - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية

محمد شحاتة - حمدي فتحي - نبيل دونجا - محمود صابر - احمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح - مصطفي فتحي - مصطفي محمد - أسامه فيصل.

موقف مصر في المجموعة بتصفيات كأس العالم

يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 التي تضم بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتي، بعد حصد 10 نقاط من 4 مباريات، محققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

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