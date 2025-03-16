منتخب مصر يبدأ اليوم استعداداته لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون

منتخب مصر.. ينطلق اليوم الأحد معسكر منتخب مصر الأول تحت القيادة الفنية للعميد حسام حسن ، وذلك في إطار استعدادات المنتخب الوطني لمباراتي إثيوبيا وسيراليون.

منتخب مصر

و يواجه منتخب مصر الوطني منتخبي إثيوبيا وسيراليون يومي 21 و25 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

موعد سفر منتخب مصر لهوض مباراة إثيوبيا

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني يومى 16 و17 مارس باستاد القاهرة مساءً، قبل السفر يوم 18 على متن طائرة خاصة إلي المغرب التي مباراة إثيوبيا بموافقة مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة.

موقف مصر في المجموعة بتصفيات كأس العالم

يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 التي تضم بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتي، بعد حصد 10 نقاط من 4 مباريات، محققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

قائمة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا

منتخب مصر

ويستعرض الموجز فيما يلي قائمة منتخب مصر الوطني التي أعلنها حسام حسن و المكونة من 24 لاعبا، استعدادا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون، المقرر لهما يوما 21 و25 مارس الجاري في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم2026، والتي جاءت كالتالي:

محمد الشناوي - محمد عواد - مصطفى شوبير - عبد العزيز البلعوطي - محمد هاني - أحمد عيد- محمد عبد المنعم - رامي ربيعه - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية

محمد شحاتة - حمدي فتحي - نبيل دونجا - محمود صابر - احمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح - مصطفي فتحي - مصطفي محمد - أسامه فيصل

قائمة منتخب مصر تثير الجدل في الوسط الرياضي

وأثارت قائمة منتخب مصر المعلنه من قبل العميد حسام حسن الجدل في الشارع الرياضي المصري، حيث شهدت عدم تواجد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي متصدر هدافي الدوري المصري والذي يقدم آداء خيالي مع المارد الأحمر هذا الموسم.

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