ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026 بقيادة حسام حسن ؟

يستعد منتخب مصر لكرة القدم، بقيادة المدرب حسام حسن، لمواصلة مشواره في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث سيخوض معسكرًا تدريبيًا خلال شهر مارس استعدادًا لمواجهتين حاسمتين أمام إثيوبيا وسيراليون.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر بقيادة حسام حسن نظيره إثيوبيا في 21 مارس الجاري، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات، ثم يستضيفون سيراليون في 25 من الشهر ذاته في إطار الجولة السادسة.

يتبقى لـ منتخب مصر ست مباريات من أصل عشر جولات في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشمل هذه المباريات مواجهات ضد إثيوبيا (مرتين)، سيراليون، بوركينا فاسو، وجيبوتي.

سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط قبل انطلاق الجولتين الخامسة والسادسة، بفارق أربع نقاط عن غينيا بيساو، التي تحتل المركز الثاني برصيد ست نقاط.

منتخب مصر

لضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، يحتاج منتخب مصر إلى الفوز في خمس مباريات من أصل الست المتبقية، وحصد 15 نقطة كاملة. وفي حال تساويه في النقاط مع بوركينا فاسو.

و سيتم الاعتماد على نتائج المواجهات المباشرة بينهما، حيث يحتاج الفراعنة إلى تجنب الخسارة بأكثر من هدف خارج أرضهم، خاصة بعد فوزهم 2-1 في مباراة القاهرة.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

ويستعرض " الموجز" قائمة الفراعنة للمواجهتين المرتقبتين أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير، عبد العزيز البلعوطي.

في خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، أحمد نبيل كوكا.

في خط الوسط: مروان عطية، محمد شحاته، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش.

يقود الهجوم: إبراهيم عادل، محمد صلاح، مصطفي فتحي، مصطفي محمد، أسامه فيصل.

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