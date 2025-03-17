ينتظر محبو كرة القدم في جميع الأنحاء، موعد مباراة منتخب مصر القادمة في تصفيات كأس العالم 2026، والقنوات الناقلة لها.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لاستئناف مواجهاته المتبقية في تصفيات كأس العالم 2026، علمًا بأنه سيخوض مواجهتين قويتين في شهر مارس الجاري.

ويلتقي منتخب مصر بقيادة مدربه حسام حسن، في لقائه القادم، مع نظيره إثيوبيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات المونديال.

ويقدم لكم موقع وجريدة الموجز فيما يلي، موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

وتقرر أن يكون موعد مباراة منتخب مصر القادمة ضد إثيوبيا، مساء يوم الجمعة الموافق 21 فبراير الجاري,

ويستضيف ملعب العربي الزاولي، هذه المواجهة، المقرر انطلاقها في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة، والثانية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر القادمة

وتذاع مباراة مصر القادمة، عبر شاشة أون تايم سبورت، بعد حصولها على حقوق بث مباريات الفراعنة في تصفيات كأس العالم 2026.

ويأتي تردد أون تايم كالآتي:

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861

معدل استقطاب القناة: «V»

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة والقنوات الناقلة

قائمة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا

وجاءت قائمة منتخب مصر، التي أعلن عنها حسام حسن، لهذه المواجهة، كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير وعبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، خالد صبحي، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش (مانشستر سيتي)، إبراهيم عادل ومصطفي فتحي.

وفي خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)، مصطفي محمد، أسامه فيصل.

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