جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح بعد خسارة كأس كاراباو.. ردود أفعال مثيرة

قامت جماهير ليفربول، بمهاجمة النجم المصري محمد صلاح، بعد خسارة فريقه، لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية (كأس كاراباو)، بعد الهزيمة أمام نيوكاسل يونايتد.

وضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول موعدًا مع نظيره نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم الأحد، في نهائي كأس رابطة الأندية كأس كاراباو بهذا الموسم 2024-2025.

وتلقى فريق ليفربول هزيمة قاسية على نيوكاسل يونايتد، بهدفين مقابل هدف، في النهائي المثير، التي أقيم على ملعب ويمبلي.

وسيطر الغضب على جماهير ليفربول، التي قامت بمهاجمة محمد صلاح، بعد خسارة اللقب، من خلال منشوراتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، ويستعرضها لكم موقع الموجز فيما يلي.

جماهير ليفربول تشن هجومًا على محمد صلاح

وكتب أحد المشجعين: "كل شيء كان خاطئًا!! لن يكون لدينا أي تهديد هجومي بمجرد أن يكون محمد صلاح محط رقابة في المباراة".

وقال آخر: "لاعبون منهكون، نيوكاسل يونايتد أراد اللقب أكثر، جوتا انتهى للأسف، محمد صلاح كان تحت الرقابة طوال الوقت وأصبح كارتًا محروقًا".

وأضاف أحد الجماهير أيضًا: "تكتيكات التمريرات الطويلة لـ سلوت لا تُجدي نفعًا، محمد صلاح فاز معنا بالدوري الإنجليزي لأسباب شخصية، رغم أسلوب سلوت لسلبي، نجعل كل فريق يواجهه يبدو كبرشلونة في أفضل حالاته".

وتسائل أحد المشجعين: "هل يجب على محمد صلاح أن يلعب 90 دقيقة؟ جوتا لم يكن في مستواه بعد رغم أنه بدأ المباراة، ماذا كان يفعل إليوت على مقاعد البدلاء في مباراة بدنية كهذه؟!".

وأعرب مشجع آخر عن غضبه كاتبًا: "صلاح، دياز، جوتا، فان دايك، لم يعد مرغوبين فيهم".

جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح

تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد

ويذكر، أن ليفربول دخل مواجهة نيوكاسل بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

الوسط: ماك اليستر – ريان جرافنبرتش – كيرتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو– لويس دياز – محمد صلاح.

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