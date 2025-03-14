جائزة جديدة لـ محمد صلاح مع ليفربول بعد وداع دوري أبطال أوروبا

حصد الدولي المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول جائزة جديدة بعد تألقه هذا الموسم بقميص الريدز.

وينتهي عقد الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول بانتهاء الموسم الجاري حيث يحق له التوقيع لأي نادِ يرغب في الانتقال إليه دون العودة لإدارة الريدز.

محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

وتوج محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في شهر فبراير ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي اليوم الجمعة فوز صلاح بالجائزة، متفوقًا على عدد من اللاعبين المرشحين، ومن بينهم بيتو لاعب إيفرتون، وجين فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس، ويانكوبا مينتيه لاعب برايتون، بالإضافة إلى جيد سبينس مدافع توتنهام، ودومينيك سوبوسلاي زميله في ليفربول.

ونشر الحساب الرسمي للرابطة على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) تغريدة جاء فيها: "محمد صلاح لا يعرف التوقف.. الملك المصري هو أفضل لاعب في البريميرليج لشهر فبراير".

ويحتفظ محمد صلاح بصدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن رفع رصيده من الأهداف إلى 27 هدفًا، متقدمًا بفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه، إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

كما يقترب محمد صلاح من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية مع ليفربول، الذي رفع رصيده إلى 70 نقطة، متقدمًا بفارق 16 نقطة عن أرسنال، الذي لديه مباراة أقل.

ويستعد ليفربول للتتويج بلقب الدوري للمرة العشرين في تاريخه، مما يعادل الرقم القياسي الذي يحمله مانشستر يونايتد.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

ويستعرض " الموجز" المواجهة المقبلة لـ ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح.

ويستعد فريق الكروي الأول بـ نادي ليفربول للمواجهة المرتقبة أمام منافسه نادي نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس الرابطة موسم 2024/2025.

وستنطلق مواجهة ليفربول بقيادة أرني سلوت أمام نيوكاسل في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية يوم الأحد 16 مارس الجاري.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من مصطفى شلبي بعد أزمته داخل الزمالك قبل مواجهة الأهلي

إمام عاشور يتصدر قائمة هدافي الدوري المصري قبل انطلاق مرحلة تحديد البطل