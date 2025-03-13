موقف مدرب برشلونة من التعاقد مع محمد صلاح مجانًا في الصيف

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، بشأن التعاقد مع محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري حيث يحق له التوقيع لأي نادِ يرغب في الانضمام إليه دون العودة لإدارة الريدز وفقًا لما لما علمه " الموجز".

محمد صلاح على رادار برشلونة

ونقل موقع "carpetasfcb"، المتخصص في أخبار برشلونة، أن النادي الكتالوني لا يزال يبحث عن تعزيز صفوفه بلاعب من العيار الثقيل بالتزامن مع عودة الفريق إلى ملعب كامب نو بعد تجديده.

وأشار الموقع إلى أن الوضع المالي للنادي يشهد تحسنًا، خاصة مع استمرار الفريق في منافسات دوري أبطال أوروبا، مما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في الإيرادات.

وأضاف الموقع: "بعد أن تلاشت فرص عودة نيمار إلى برشلونة بسبب عدم اهتمام هانز فليك بالتعاقد معه، ظهر اسم محمد صلاح كخيار جديد يحظى بموافقة المدرب الألماني.

وشدد التقرير " محمد صلاح، الذي يتمتع بخبرة كبيرة في اللعب مع أندية النخبة الأوروبية، تلقى عروضًا من السعودية، لكنه يفضل الانتظار لمعرفة ما إذا كان برشلونة مستعدًا لبذل جهود للتعاقد معه".

وتابع التقرير: "فليك يرى أن برشلونة بحاجة إلى لاعب يتمتع بصفات مختلفة، ليس فقط من حيث الأداء الرائع، ولكن أيضًا من حيث القدرة على الاندماج بشكل مثالي في نظام الفريق، وهو ما يجده في محمد صلاح".

الهلال السعودي يهدد انتقال محمد صلاح لـ برشلونة

من جانبها، كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية في وقت سابق أن محمد صلاح عرض خدماته على برشلونة، معربًا عن استعداده للانتقال إلى النادي الكتالوني بداية من الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن محمد صلاح، الذي ينتهي عقده مع ليفربول بعد ثلاثة أشهر، تلقى عرضًا من نادي الهلال السعودي بقيمة 50 مليون يورو سنويًا، لكن مستقبله يظل مفتوحًا على جميع الاحتمالات.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة قد يوافق على ضم محمد صلاح بشرط تخفيض راتبه، خاصة وأن النجم المصري يتقاضى حاليًا راتبًا سنويًا مع ليفربول يصل إلى 15 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن ليفربول ودع منافسات دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بعد التعادل مع باريس سان جيرمان الفرنسي 1-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث تبادل الفريقان الفوز خارج أرضهما بهدف نظيف.



وتأهل باريس سان جيرمان إلى دور الربع النهائي بعد الفوز بركلات الترجيح 4-1، وذلك بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل.

وكان ليفربول قد تصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا، لكن القرعة أوقعته في مواجهة صعبة أمام باريس سان جيرمان، الذي كان الطرف الأفضل في المواجهة.

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