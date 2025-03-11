مسلسل كامل العدد3.. مكة محمد صلاح تتصدر التريند بعد ظهورها في العمل

تصدرت مكة محمد صلاح، ابنة النجم المصري محمد صلاح، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مشهد قصير خلال الحلقة الحادية عشرة من المسلسل الرمضاني "كامل العدد". ويعد هذا الظهور الأول لمكة عبر شاشات التلفزيون، مما أثار جدلًا واسعًا بين الجمهور.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

تفاصيل مشهد مكة محمد صلاح في المسلسل

جسدت مكة دورًا بسيطًا ضمن أحداث الحلقة، حيث ظهرت في مشهد مع أبناء الفنانة دينا الشربيني، الذين قاموا بحبسها تحت الأرض بعد رفضها مشاركتهم في بث مباشر. وتفاعل الجمهور مع رد فعل دينا الشربيني التي علقت مازحة: "دي فضيحة دولية يا رب متفضحناش معاه، أهم حاجة متحكيش لحد وبالذات بابا".

مواعيد عرض وإعادة مسلسل "كامل العدد"

بعد ظهور مكة، ازداد الإقبال على متابعة المسلسل، الذي يُعرض حصريًا عبر قناة "ON" و"ON Drama"، وجاءت مواعيد البث كالتالي:

قناة ON:

العرض الأول: الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الإعادة: 1:30 ظهرًا و1:30 صباحًا بتوقيت القاهرة

قناة ON Drama:

العرض الأول: الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة

الإعادة: 3:00 صباحًا و9:00 صباحًا بتوقيت القاهرة

محمد صلاح ومسلسل "كامل العدد" يتصدران المشهد الرمضاني

أصبح المسلسل واحدًا من أكثر الأعمال مشاهدة خلال الموسم الرمضاني، وزاد الاهتمام به بعد مشاركة ابنة محمد صلاح، مما عزز من نجاحه وشعبيته بين الجمهور.

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