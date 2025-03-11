موعد عرض مسلسل إخواتي الحلقة 11.. نيللي كريم وروبي وكندة علوش

تُعرض الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "إخواتي" اليوم ضمن سباق دراما رمضان 2025، حيث يجمع العمل بين نيللي كريم، روبي، كندة علوش، وجيهان الشماشرجي في قصة مليئة بالغموض والأحداث المشوقة.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

مواعيد عرض الحلقة 11 من "إخواتي"قناة DMC: الساعة 7:15 مساءً – الإعادة: 1:30 صباحًا و9:15 صباحًا.

قناة DMC دراما: الساعة 10:30 مساءً – الإعادة: 6:15 صباحًا و12:45 مساءً.

متاح أيضًا عبر منصة Watch It بالتزامن مع عرضه التلفزيوني.

قصة مسلسل "إخواتي"

في إطار درامي اجتماعي مشوق، تتعرض إحدى الشقيقات لمقتل زوجها في ظروف غامضة، لتبدأ رحلة كشف الأسرار والصراعات العائلية، إلى جانب تأثير الأحلام والرؤى على مجريات الأحداث.

أبطال مسلسل "إخواتي"

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم:نيللي كريم،روبي،كندة علوش،جيهان الشماشرجي،حاتم صلاح،نبيل عيسى،علي صبحي،إسلام حافظ المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج "ميديا هب - سعدي جوهر".

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