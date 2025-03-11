مسلسل فهد البطل الحلقة 10..فشل خطوبة فهد وكناريا بعد ظهور طليقها

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل فهد البطل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي سلسلة من التطورات الدرامية التي أضافت بُعدًا جديدًا من الإثارة الأحداث، حيث اكتشف حمزة العيلي أن "راوية" التي تجسد شخصيتها كارولين عزمي، هي في الواقع شقيقة "فهد"، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد العوضي.

ملخص أحداث مسلسل فهد البطل الحلقة 10

ويرصد موقع الموجز ملخص أحداث مسلسل فهد البطل الحلقة 10، أخبرت "آسيا" التي تجسد شخصيتها الفنانة يارا السكري، ابنة "توفيق التمساح" الذي يلعب دوره الفنان محمود البزاوي، كلًا من "فايزة الشبح" الفنانة لوسي، وابنها "ضياء"، الذي يجسد شخصيته الفنان محمد مهران، بأنها حامل، وهذا أدى إلى تصاعد الخلافات داخل العائلة.

مسلسل فهد البطل

لم تتقبل "فايزة الشبح" هذا الخبر، واضطرت لطرد "آسيا" من منزلها، مطالبة إياها بالتصرف في جنينها، لاسيما بعد اكتشافها أن الحمل جاء نتيجة علاقتها بابنها "ضياء" في السر.

تشاجر "فهد" مع أحد الشباب وانهال عليه بالضرب، بعدما اكتشف أنه اعتدى على والده بالتبني في الشارع، كما شهدت تلك الحلقة فشل خطوبة "فهد" من "كناريا"، التي تلعب شخصيتها "ميرنا نور الدين"، عقب ظهور طليقها "مجدي بدر"، الذي خرج من السجن، زدادت الأمور تعقيدًا عندما أخبرت شقيقة "كناريا" "فهد" بأن أختها لديها طفلة من زواجها السابق، كما أخبر "عمرو"، الذي يلعب دوره أحمد ماجد، والده "غلاب" الفنان أحمد عبد العزيز، بأنه حصل على ترقية جديدة وتم نقله لوحدة مكافحة المخدرات.

أحمد العوضي



مواعيد عرض مسلسل فهد البطل

يعرض مسلسل فهد البطل عبر قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساءً، أما مواعيد إعادته فهي كالتالي الإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحاً، ويعرض أيضاً عبر قناة ON دراما في تمام الساعة 12 صباحاً، ويعاد مرة أخرى الساعة 12 ظهراً، و4:30 مساءً، كما يعرض أيضاً على قناة ART حكايات في تمام الساعة 11:30 صباحاً، وكذلك الساعة 5:30 مساءً، بجانب عرضه على قناة ART حكايات 2 في تمام الساعة 2:30 ظهراً.

أبطال مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، إنتاج شركة سينرجي، وهو بطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، وأحمد عبد الله محمود.

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