مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة11... عبد الستار يبدأ جلسات العلاج لتنشيط الذاكرة

شهدت الحلقة 11 من مسلسل شهادة معاملة أطفال من بطولة الفنان محمد هنيدي، استطاعت الدكتورة سما أن تقنع عبد الستار الكف أن يبدأ جلسات العلاج الطبيعي، لتنشيط الذاكرة والعودة لحياته السابقة.

ويرصد لكم موقع الموجز ملخص الحلقة 11 من مسلسل شهادة معاملة أطفال الذي يعرض في رمضان 2025.



ملخص الحلقة 11 من مسلسل شهادة معاملة أطفال



شهدت الحلقة 11 من مسلسل شهادة معاملة أطفال بظهور عطية على السوشيال ميديا كما طلب منه وحيد وتحدث في فيديو عن علاقته بعبد الستار، وكما تطلب جليلة من زوجها سعد الحامي أن تفتتح مشروع جديد خاص بها حتى تضمن مستقبلها.



وتحاول ميرفت التقرب من الموظف رمزي الذى يعمل في شركتها، واستطاعت الدكتورة سما أن تقنع عبد الستار الكف أن يبدأ جلسات العلاج الطبيعي، لتنشيط الذاكرة والعودة لحياته السابقة، داخل المستشفى الذي تلقى به علاجه وقت الغيبوبة.



وأثناء تلقي الجلسات يدخل وحيد ابنة خالة سما ليبدأ تصوير عبد الستار أثناء الجلسات كنوع من الدعاية، وتكشف سما اللعبة وتقوم بطرده خارج الغرفة.

وكما تلقي سعد الحامي تليفون من زوجته مقبولة، وأخبرته بسر عبد الرحيم غلاب، وهو إخفاء عبد الستار لسبائك ذهب خاصة لعبد الرحيم غلاب، لكن لم يستطيع تذكر مكانه خلال الحادث ليتفق الثنائي على البحث عن مكان الذهب قبل وصول عبد الستار الكف له.









موعد عرض مسلسل شهادة معاملة أطفال



ويعرض مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة محمد هنيدي على قناة CBC الساعة 6 ونصف مساء، والإعادة في تمام الساعة 1 صباحا، وكما يعرض على قناة CBC دراما في تمام الساعة 7 ونصف مساء، والإعادة الأولى 3 صباحا، والإعادة الثانية 12 ظهراً والإعادة الثالثة 4 وربع مساء.



وكما يعرض مسلسل شهادة معاملة على قناة DMC في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة الساعة 10 ونصف صباحا، وكما يعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة 1 ونصف صباحا، والإعادة الأولى 8 صباحا، والإعادة الثانية 2 ونصف مساء.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

ومسلسل شهادة معاملة أطفال، من بطولة محمد هنيدي، نهى عابدين، جيهان خليل، صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، خالد أنور، وليد فواز، نهى صالح، مصطفى الرومي، وأشرف زكي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج سامح عبد العزيز.





قصة مسلسل شهادة معاملة أطفال

ومسلسل شهادة معاملة أطفال تدور أحداثه حول محمد هنيدي التي يؤدي دور المحامي عبد الستار، وهو شخصية شريرة، حيث يدخل في غيبوبة تستمر لمدة 20 عامًا، وعند استيقاظه، يواجه التحديات والمواقف الناتجة عن أفعاله السابقة، مما يؤدي إلى العديد من المواقف الكوميدية والمفارقات الطريفة.

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