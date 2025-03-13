تقارير تكشف مفاجأة عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن نادي ليفربول الإنجليزي، الذي يضم في صفوفه محمد صلاح، يحتاج إلى إجراء تغييرات جذرية في تشكيلته.

واقترب الدولي المصري محمد صلاح من الرحيل عن صفوف نادي ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بشكل مجاني وفقًا لما علمه " الموجز".

وذلك إذا كان يرغب في تحقيق إنجازات كبيرة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بالإضافة إلى المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للمرة الثانية على التوالي.

وأضافت الصحيفة أن خروج ليفربول من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي كشف عن العديد من نقاط الضعف في الفريق، على الرغم من الأداء المميز الذي يقدمه في الدوري الإنجليزي تحت قيادة المدرب الهولندي يورجن كلوب.

محمد صلاح يقترب من الرحيل عن ليفربول

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول لا يمكنه الاعتماد بشكل دائم على محمد صلاح لتسجيل الأهداف، حيث شارك صلاح في تسجيل 64% من أهداف الفريق في الدوري هذا الموسم.

وأكدت أن النادي الإنجليزي بحاجة ماسة إلى التعاقد مع مهاجمين جدد قادرين على إضافة المزيد من الأهداف.

وتابعت الصحيفة: "ليفربول يمتلك ستة مهاجمين، ولكن كم منهم يمكن الاعتماد عليهم لتسجيل الأهداف بشكل مستمر؟ الإجابة هي واحد فقط، وهو محمد صلاح، الذي ينتهي عقده بعد ثلاثة أشهر".

وأضافت: "ماذا لو بقي محمد صلاح؟ وماذا لو لم يتمكن من تكرار موسمه الاستثنائي؟ صلاح هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وربما في العالم هذا العام، لكن لا يمكن الاعتماد عليه إلى الأبد".

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن مستقبل محمد صلاح وزميله فيرجيل فان دايك في ليفربول لا يزال غامضًا، حيث يشعر الثنائي بالإحباط بسبب عدم إحراز تقدم في مفاوضات تجديد العقود.

وأوضحت أن إدارة النادي قدمت عروضًا للاعبين، لكنها لم تحظَ بقبولهما حتى الآن.

ليفربول يودع بطولة دوري أبطال أوروبا

وودع ليفربول منافسات دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بعد التعادل مع باريس سان جيرمان بنتيجة 1-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث تبادل الفريقان الفوز خارج أرضهما بهدف نظيف.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى دور الربع النهائي بعد الفوز بركلات الترجيح 4-1، وذلك بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل.

يذكر أن ليفربول كان قد تصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا، لكن القرعة أوقعته في مواجهة صعبة أمام باريس سان جيرمان، الذي كان الطرف الأفضل في المواجهة.

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