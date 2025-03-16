نيوكاسل يقهر ليفربول 2-1 ويتوج ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية

انتهت مباراة فريق ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، بفوز نيوكاسل بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأحد ضمن منافسات نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للموسم الجاري 2024-2025.

مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

تأهل ليفربول، لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية «كاراباو» بعد فوزه الكبيرعلى توتنهام برباعية نظيفة، في إياب نصف النهائي على ملعب أنفيلد.

وفي المواجهة الثانية تأهل نيوكاسل يونايتد إلى المباراة النهائية بعدما تفوق على أرسنال بنتيجة 4-0 في مجموع الذهاب والإياب.

تشكيل ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

يرصد الموجز، تشكيل فريق ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد الذي يضم الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك اليستر – ريان جرافنبرتش – كيرتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو– لويس دياز – محمد صلاح.

تشكيل نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول

حراسة المرمى: بوب.

خط الدفاع: تريبير، بران، شار، ليفرامينتو.

خط الوسط: جيماريش، تونالي، جويلاينتون.

خط الهجوم: ميرفي، ايزاك، بارينيس.

موعد لقاء ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

لقاء ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد المقرر مساء اليوم الأحد، 16 مارس، انطلق في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بالموسم الحالي 2024-2025.

متابعة ماتش ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة فريق ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، والتي تجمع الفريقين في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

القنوات الناقلة لقمة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

يمكنك مشاهدة مباراة فريق ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، والتي تجمع الفريقين في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للموسم الجاري 2024-2025.، والمقررإقامتها مساء اليوم الأحد 16 مارس الجاري عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

اقرأ أيضًا:

قائمة نارية لـ برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026 بقيادة حسام حسن ؟













