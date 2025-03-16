التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس الرابطة

يستعد نادي ليفربول، الذي يضم في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد على ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة لموسم 2024-2025.

سيخوض ليفربول، بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، المباراة دون خدمات مدافعه الأساسي ترينت ألكسندر أرنولد وبديله كونور برادلي، وكلاهما غائب بسبب الإصابة.

من جانب آخر، سيغيب عن نيوكاسل يونايتد قلب الدفاع سفين بوتمان والظهير الأيسر لويس هول بسبب الإصابات، بالإضافة إلى الجناح أنتوني جوردون الذي سيخضع للإيقاف بعد طرده في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وصل ليفربول إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعدما تغلب على توتنهام هوتسبير في الدور نصف النهائي، حيث خسر في لقاء الذهاب بهدف دون رد، ثم عادل الكفة بفوز كاسح بأربعة أهداف نظيفة في لقاء الإياب على ملعب "أنفيلد".

أما نيوكاسل يونايتد، فقد حقق مفاجأة كبيرة بتأهله إلى النهائي بعدما تغلب على أرسنال بأربعة أهداف نظيفة في مجموع مباراتي الدور نصف النهائي من البطولة.

موعد مباراة ليفربول اليوم أمام نيوكاسل

ويلتقي فريق الكروي الأول بـ نادي ليفربول بقيادة أرني سلوت أمام منافسه نيوكاسل اليوم الأحد الموافق 16 مارس الجاري ضمن فعاليات نهائي كأس الكارباو.

وستنطلق مواجهة ليفربول ضد نيوكاسل في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب "ويمبلي" بلندن.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

ويستعرض " الموجز" التشكيل المتوقع للريدز أمام فريق نيوكاسل كالتالي:

في حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: كوانساه - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - آندي روبرتسون.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافنبرخ.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح - دومينيك سوبوسلاي - لويس دياز

وكان ليفربول قد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا على أيدي باريس سان جيرمان الفرنسي بعد الخسارة بركلات الترجيح من دور الـ16 بالمسابقة القارية.

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