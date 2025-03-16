قائمة نارية لـ برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

أعلن هانز فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في مواجهة أتلتيكو مدريد، المقررة في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.

وستُقام المباراة على ملعب "ميتروبوليتانو" في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بقيادة الحكم ريكاردو دي بورجوس.

برشلونة يبحث عن الثلاث نقاط أمام أتلتيكو

وشهدت قائمة برشلونة عودة المدافع الشاب باو كوبارسي، الذي غاب عن مباراة الفريق أمام بنفيكا في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل أتلتيكو مدريد حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، خلف ريال مدريد وبرشلونة، الذي لا يزال لديه مباراة مؤجلة.

وخاض أتلتيكو 27 مباراة حتى الآن، حقق خلالها 16 فوزًا و8 تعادلات و3 هزائم، وسجل 44 هدفًا بينما تلقت شباكه 18 هدفًا.

أما برشلونة، فيمتلك 57 نقطة بعد خوض 26 مباراة، حقق خلالها 18 فوزًا و3 تعادلات و5 هزائم، وسجل لاعبوه 71 هدفًا بينما تلقت شباكهم 25 هدفًا.

وقد تأجلت مباراة الفريق الأخيرة أمام أوساسونا في الجولة 27 بسبب وفاة كارليس مينيارو جارسيا، طبيب الفريق الأول للبارسا.

نادي برشلونة

ويحاول برشلونة، تحت قيادة هانز فليك، تحقيق انتصاره السابع على التوالي في الدوري الإسباني، والثامن في آخر تسع مباريات، في مسعى لتعزيز فرصه في حسم لقب الدوري الذي يشهد منافسة شرسة بين البارسا وريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

ويخوض برشلونة المباراة بمعنويات عالية، خاصة بعدما حافظ على عدم الخسارة في أي لقاء منذ بداية عام 2025، وهي الفترة التي شهدت تتويجه بكأس السوبر الإسباني، وتأهله إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا بعد تخطي عقبة بنفيكا البرتغالي بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ16.



قائمة برشلونة لمباراة أتلتيكو مدريد

ويستعرض " الموجز" قائمة البلوجرانا خلال مواجهة الروخي بلانكوس على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيناكي بينيا، فوتشيك تشيزني، دييجو كوشين.

خط الدفاع: باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، جول كوندي، إيريك جارسيا، جيرارد مارتين، هيكتور فورت.

وسط الملعب: فرينكي دي يونج، جافي، بيدري، مارك كاسادو، فيرمين لوبيز، داني أولمو، بابلو توري.

الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، رافينها، باو فيكتور.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

1- ريال مدريد 60 نقطة من 28 مباراة.

2- برشلونة 57 نقطة من 26 مباراة.

3- أتلتيكو مدريد 56 نقطة من 27 مباراة.

4- أتلتيك بيلباو 49 نقطة.

5- فياريال 44 نقطة.

6- ريال بيتيس 41 نقطة.

7- ريال مايوركا 40 نقطة.

8- سيلتا فيجو 39 نقطة

9- رايو فاليكانو 36 نقطة.

10- إشبيلية 36 نقطة.

11- جيرونا 34 نقطة

12- ريال سوسيداد 34 نقطة.

13- خيتافي 33 نقطة.

14- أوساسونا 33 نقطة.

15- إسبانيول 28 نقطة.

16- فالنسيا 28 نقطة.

17- ديبورتيفو ألافيس 27 نقطة.

18- ليجانيس 27 نقطة.

19- لاس بالماس 25 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

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