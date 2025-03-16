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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كاف يعلن حكم مباراة الزمالك وستيلينبوش في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية

حكم مباراة الزمالك
حكم مباراة الزمالك

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن حكم مباراة الزمالك وستيلينيوش المرتقبة بينهما في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الفريق الزمالك لمواجهة فريقه ستيلينوش الجنوب إفريقي، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بهذا الموسم 2024-2025.

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ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد ستيلينيوش في ذهاب دور ربع نهائي الكونفدرلية، يوم 3 إبريل 2025، على استاد كيب تاون بجنوب إفريقيا.

بينما تُلعب مباراة الإياب، مساء يوم 9 أبريل المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، عن حكم مباراة الزمالك في هذا اللقاء.

حكم مباراة الزمالك وستيلينبوش في الكونفدرالية

وتقرر أن يكون حكم مباراة الزمالك في إياب ربع نهائي الكونفدرالية، إلى الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما وييسا، ويعاونه البوركينابي سيدو تياما والجيبوتي ليبان عبد الرازق أحمد، بجانب، الإثيوبي تيودروس ميتيكو حكماً رابعاً. 

بينما يتواجد على تقنية الفيديو، الغاني دانيال لاريا، ويعاونه الكيني ستيفن إليزار أونيانجو، على أن يكون يوسف أويي الأوغندي مراقباً عاماً على المباراة.

 و يراقب الحكام  في هذه المواجهة، الإيفواري سونجيفولو يو،بينما تقرر أن يكون الجزائري محمد بلال جندوز، هو المنسق العام.

حكم مباراة الزمالك وستيلينبوش في الكونفدرالية

وكان فريق الزمالك قد تأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية، بعد تصدره المجموعة الرابعة التي ضمت كلًا من المصري البورسعيدي، إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي. 

في حين أن نادي ستيلينبوش صعد لنفس الدور، بعدما احتل وصافة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز في 3 مباريات وخسارة مثلها.

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