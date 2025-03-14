موعد مباراة الزمالك ضد سموحة في كأس مصر والقنواات الناقلة

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، موعد مباراة الزمالك ضد سموحة، المرتقبة بينهما في بطولة كأس مصر لموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع نظيره سموحة، في إطار مباريات ربع نهائي كأس مصر.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، موعد مباراة الزمالك ضد سموحة في كأس مصر، والقنوات الناقلة لها بالتردد.

موعد مباراة الزمالك ضد سموحة

وتقام مباراة الزمالك ضد سموحة القادمة، مساء يوم السبت الموافق 15 مارس الجاري، على استاد القاهرة الدولي، وتحديدًا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مصر، وفي العاشرة والنصف بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

وتنقل مباراة الزمالك أمام سموحة، عبر شاشة أون تايم سبورت، المسؤولة عن إذاعة مباريات كأس مصر، هذا الموسم 2024-2025.

ويأتي تردد قنوات أون تايم سبورت على النحو التالي..

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861

معدل استقطاب القناة: «V»

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD.

موعد مباراة الزمالك ضد سموحة والقنوات الناقلة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الزمالك على هذا النحو:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - محمود الونش - صلاح الدين مصدق.

الوسط: محمود بنتايج - محمد شحاته - دونجا - ناصر ماهر - عمر جابر.

خط الهجوم: زيزو - سيف الدين الجزيري

قائمة سموحة لمباراة الزمالك

وأعلن أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة، عن قائمة فريقه التي يخوض بها مواجهة الزمالك والتي جاءت كما يلي..

حراسة المرمى: الهانى سليمان وحسين تيمور ومحمد أشرف

خط الدفاع: هشام حافظ وميدو مصطفى وعبدالرحمن عامر وبركات حجاج شريف رضا

خط الوسط: محمد كناريا ودوك ودودو ومحمود صابر وعمرو السيسى ومحمود كونية وأبو بكر ليادى ومحمد مكرونة وادهم احمد واسلام عطية وأشرف مجدى.

خط الهجوم: محمد سالم وصمويل امادى ومصطفى البدري وعلى عمرو.

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