الزمالك يخطط لحسم شراء عقد نجمه نهائيًا على طريقة بنتايك

يبحث مسئولو نادي الزمالك في الوقت الحالي عن حسم التعاقد بشكل نهائي مع أحد اللاعبين المُعارين داخل صفوف الفارس الأبيض على طريقة المغربي محمود بنتايك.

وأعلن الزمالك الثلاثاء الماضي عن تفعيل بند شراء المغربي محمود بنتايك من نادي سانت إيتيان الفرنسي، حيث وقع اللاعب على عقود انضمامه للفريق حتى عام 2028.

الزمالك يدرس شراء عقد محمد حمدي نهائيًا

يُدرس مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بالتعاون مع لجنة التخطيط، إمكانية ضم محمد حمدي، الظهير الأيسر لفريق إنبي، بشكل نهائي دون الانتظار حتى نهاية الموسم الحالي.

يأتي ذلك في إطار سعي النادي لتأمين مركز الظهير الأيسر ومنع أي محاولات من أندية أخرى لضم اللاعب.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات إعلامية أن المجلس يخطط بشكل جدي لضم اللاعب من إنبي في الوقت الحالي، نظرًا لتميزه وصغر سنه، مما يجعله إضافة قوية للفريق في الفترة المقبلة، خاصة في ظل إعجاب المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو بأدائه.

وأكد المصدر أن المدرب بيسيرو يؤيد بقاء اللاعب ويراه من العناصر الشابة المميزة التي يمكن الاعتماد عليها، وقد طلب استمراره مع الفريق الأبيض.

ويسعى مجلس إدارة الزمالك إلى تسريع إتمام الصفقة من خلال تكليف وائل جمعة "ميدو" بمهمة التفاوض مع إنبي لضم اللاعب، دون الانتظار حتى نهاية الموسم وفقًا لما علمه " الموجز".

موعد مباراة الزمالك المقبلة

من جهة أخرى، يستعد الزمالك لمواجهة فريق سموحة في دور الثمانية من كأس مصر، وذلك بعدما حصل الفريق على فوز اعتباري بنتيجة ثلاثة أهداف في آخر مواجهاته أمام الأهلي، بسبب انسحاب الأخير وعدم حضوره إلى ستاد القاهرة.

وستنطلق مواجهة نادي الزمالك أمام سموحة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ترتيب فرق مجموعة التتويج بعد الجولة الأولى



1- بيراميدز: 43 نقطة (18 مباراة).

2- الأهلي: 39 نقطة (18 مباراة).

3- الزمالك: 35 نقطة (18 مباراة).

4- المصري: 31 نقطة (18 مباراة).

5- البنك الأهلي: 29 نقطة (18 مباراة).

6- فاركو: 26 نقطة (18 مباراة).

7- بتروجت: 25 نقطة (18 مباراة).

8- سيراميكا كليوباترا: 24 نقطة (17 مباراة).

9- حرس الحدود: 22 نقطة (18 مباراة).

ترتيب فرق مجموعة الهبوط بعد الجولة الأولى

1- زد: 24 نقطة (18 مباراة).

2- طلائع الجيش: 21 نقطة (17 مباراة).

3- الجونة: 20 نقطة (18 مباراة).

4- سموحة: 20 نقطة (18 مباراة).

5- الاتحاد السكندري: 18 نقطة (18 مباراة).

6- غزل المحلة: 17 نقطة (18 مباراة).

7- الإسماعيلي: 14 نقطة (17 مباراة).

8- إنبي: 12 نقطة (17 مباراة).

9- مودرن سبورت: 12 نقطة (18 مباراة).

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