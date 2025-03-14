مواعيد مباريات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

يقدم لكم موقع الموجز، جدول مواعيد مباريات الجولة 29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بهذا الموسم 2024-2025، والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

ويأتي جدول مواعيد مباريات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي كالآتي:

وست هام يونايتد ضد إيفرتون / السبت 15 مارس 2025 / 5:00 مساءً.

نوتينجهام فورست ضد إيبسويتش تاون /السبت 15 مارس 2025 / 5:00 مساءً.

مانشستر سيتي ضد برايتون / السبت 15 مارس 2025 / 5:00 مساءً.

وولفرهامبتون ضد ساوثهامبتون / السبت 15 مارس 2025 / 5:00 مساءً.

برينتفورد ضد بورنموث / السبت 15 مارس 2025 / 7:30 مساءً.

تشيلسي ضد أرسنال / الأحد 16 مارس 2025 / 3:30 مساءً.

توتنهام هوتسبير ضد فولهام / الأحد 16 مارس 2025 / 3:30 مساءً.

مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي /الأحد 16 مارس 2025/ 9:00 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي.. بالتردد

وتذاع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر شاشة بي إن سبورت وهي الناقل الحصري لهذه المواجهات في الشرق الأوسط.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي على النحو التالي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

-التردد 11566 -الاستقطاب عمودي -معدل الترميز 27500 -معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

- التردد 11054 - الاستقطاب- أفقي - معدل الترميز 27500 -معامل تصحيح الخطأ 2/3.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل هذه الجولة والذي يأتي كالآتي:

1- ليفربول، 70 نقطة.

2- أرسنال، 55 نقطة.

3- نوتينجهام فورست، 51 نقطة.

4- تشيلسي، 49 نقطة.

5- مانشستر سيتي، 47 نقطة.

6- نيوكاسل يونايتد، 47 نقطة.

7- برايتون، 46 نقطة.

8- أستون فيلا، 45 نقطة.

9- بورنموث، 44 نقطة.

10- فولهام، 42 نقطة.

11- كريستال بالاس، 39 نقطة.

12- برينتفورد، 38 نقطة.

13- توتنهام، 34 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 34 نقطة.

15- إيفرتون، 33 نقطة.

16- وست هام، 33 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 23 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 17 نقطة.

19- ليستر سيتي، 17 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 9 نقاط.

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