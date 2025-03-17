الغضب يسيطر على جوارديولا بسبب حكم مباراة برايتون في الدوري الإنجليزي

أعرب بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن غضبه بسبب القرارات التحكيمية، في مباراة برايتون ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقى فريق مانشستر سيتي، بقيادة مدربه بيب جوارديولا،مع برايتون، مساء يوم السبت الماضي، في الجولة 29 من بطولة الدوري الإنجليزي بنخستها الحالية.

وأشار حكم المباراة، ببطاقة صفراء، ضد اللاعب جيريمي دوكو، نجم فريق مانشستر سيتي، بداعي التمثيل وذلك، بعد سقوطه على الأرض بعد تدخل عنيف مع يان بول فان هيكه، لاعب برايتون.

جوارديولا ينتقد حكم مباراة برايتون

وتحدث جوارديولا، على هذه الواقعة، من خلال تصريحاته نشرتها شبكة "90min" الإنجليزية، ويستعرض لكم موقع الموجز تصريحاته فيما يلي.

وقال جوارديولا: “دوكو ليس لاعبًا يسقط بشكل متعمد، فهو لو لم يقفز، لكُسرت ساقه، السقوط يدل على العركلة والتدخل ضده، كان يجب أن يعرفوا ذلك”.

وأضاف:" لكن هذا هو الواقع، لم نفز أو نخسر بسبب هذا القرار، لقد قلت للحكم، لو لم يقفز اللاعب لتعرض لركلة قوية، هذا رد فعل ليحمي نفسه، لكن لا يهتم أحد".

وتجدر الإشارة إلى أن مانشستر سيتي تعادل مع برايتون في هذه المواجهة بهدفين لكل فريق.

جوارديولا ينتقد حكم مباراة برايتون

مركز مانشستر سيتي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي مع برايتون كالآتي..

1- ليفربول، 70 نقطة.

2- آرسنال، 58 نقطة.

3- نوتينجهام فورست، 54 نقطة.

4- تشيلسي، 49 نقطة.

5- مانشستر سيتي، 48 نقطة.

6- نيوكاسل يونايتد، 47 نقطة.

7- برايتون، 47 نقطة.

8- فولهام، 45 نقطة.

9- أستون فيلا، 45 نقطة.

10- بورنموث، 44 نقطة.

11- برينتفورد، 41 نقطة.

12- كريستال بالاس، 39 نقطة.

13- مانشستر يونايتد، 37 نقطة.

14- توتنهام، 34 نقطة.

15- إيفرتون، 34 نقطة.

16- وست هام، 34 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 26 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 17 نقطة.

19- ليستر سيتي، 17 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 9 نقاط.

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