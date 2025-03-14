تحدد موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون، التي تجمع بينهما في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بهذا الموسم 2024-2025.

ويتواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، أمام منافسه برايتون، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم لكم موقع الموجز، موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها بالتردد.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون

يوم السبت الموافق 15 مارس الجاري، هو موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون، والتي تنطلق في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة مساء بتوقيت السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون

وتذاع مباراة مانشستر سيتي القادمة، عبر شاشة بي إن سبورت، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي على النحو التالي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

-التردد 11566

-الاستقطاب عمودي

-معدل الترميز 27500

-معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

- التردد 11054

- الاستقطاب- أفقي

- معدل الترميز 27500

-معامل تصحيح الخطأ 2/3.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون والقنوات الناقلة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر سيتي

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل مباراة مانشستر سيتي على هذا النحو:

1- ليفربول، 70 نقطة.

2- أرسنال، 55 نقطة.

3- نوتينجهام فورست، 51 نقطة.

4- تشيلسي، 49 نقطة.

5- مانشستر سيتي، 47 نقطة.

6- نيوكاسل يونايتد، 47 نقطة.

7- برايتون، 46 نقطة.

8- أستون فيلا، 45 نقطة.

9- بورنموث، 44 نقطة.

10- فولهام، 42 نقطة.

11- كريستال بالاس، 39 نقطة.

12- برينتفورد، 38 نقطة.

13- توتنهام، 34 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 34 نقطة.

15- إيفرتون، 33 نقطة.

16- وست هام، 33 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 23 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 17 نقطة.

19- ليستر سيتي، 17 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 9 نقاط.

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