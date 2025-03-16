"خيبة أمل كبيرة".. أول تعليق من سلوت بعد خسارة ليفربول كأس كاراباو

علق الهولندي، أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، على هزيمة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد اليوم، وفقدان لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية كأس كاراباو

وفقد فريق ليفربول بقيادة أرني سلوت، لقب كأس كاراباو، بعد هزيمته القاسية أمان نيوكاسل يونايتد، بهدفين مقابل هدف، على ملعب ويمبلي.

وأكد سلوت في تصريحات نشرتها "شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، على أن نيوكاسل يستحق الفوز باللقب، بعد المباراة الشرسة التي قدمها أمام ليفربول اليوم، ويستعرضها لكم موقع الموجز فيما يلي.

تصريحات مثيرة من سلوت بعد هزيمة ليفربول أمام نيوكاسل

وقال سلوت: “أشعر بخيبة كبيرة، بالنتيجة والأداء، في مباراة اليوم، خاصة أنها الهزيمة الثانية لنا على التوالي”.

وأضاف: “هذا الإسبوع كان صعبًا علينا للغاية، على الرغم من ذلك أوسعنا الفارق في بطولة الدوري الإنجليزي، ولكن ليفربول فريق يمكن أن يتعرض للهزائم أيضًا”.

وتابع: “مباراة اليوم ، كانت مبنية على الالتحامات وليس الركض، ونيوكاسل نجح في أن يسير المباراة كما أراد تمامًا، سجلوا هدفًا قبل نهاية الشوط الأول، وأصبحت الطاقة مرتفعة لديهم باقي المباراة، وهذا ما استحقوه”.

تصريحات مثيرة من سلوت بعد هزيمة ليفربول أمام نيوكاسل

وأوضح: "وفيما يخص مراقبة أليكسيس ماك أليستر للاعب نيوكاسل دان بيرن قبل تسجيله هدف نيوكاسل الأول، قال: "أستطيع شرح ذلك، لدينا دائمًا خمسة لاعبين قريبين من مرمانا، وإذا سقطت الكرة هناك، يذهب إليها أحد اللاعبين الخمسة الأقوى".

وأردف: "لدينا ثلاثة لاعبين من أجل الرقابة وماك أليستر واحد منهم، عادةً ما يركض لاعب مثل بيرن إلى منطقة الجزاء، لأنه عادةً، أعتقد أنه استثناءً، لم أرَ في حياتي لاعبًا من مسافة بعيدة يُسدد الكرة برأسه بهذه القوة في الزاوية البعيدة".

وأتم سلوت تصريحاته مؤكدًا: “نيوكاسل قدم جهد كبير في المباراة، كان يقاتل على الفوز والحصول على اللقب، لم أرى فريق يقاتل بهذه الشراسة، لكن لابد أن نعلم، كلما تقدمت في البطولات، يزداد الخصم قوة”.

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