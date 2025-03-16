جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والهدافين بعد نهاية الجولة 29

اشتعلت المنافسة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مباريات الجولة 29 من عمر هذا الموسم 2024-2025، والتي انتهت مساء اليوم بفوز مانشستر يونايتد على ليستر سيتي، بثلاثية نظيفة.

ويقدم لكم موقع وجريدة الموجز فيما يأتي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين بعدما أسدل الستار على هذه الجولة اليوم.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد نهاية الجولة 29 كما يلي..

1- ليفربول، 70 نقطة.

2- آرسنال، 58 نقطة.

3- نوتينجهام فورست، 54 نقطة.

4- تشيلسي، 49 نقطة.

5- مانشستر سيتي، 48 نقطة.

6- نيوكاسل يونايتد، 47 نقطة.

7- برايتون، 47 نقطة.

8- فولهام، 45 نقطة.

9- أستون فيلا، 45 نقطة.

10- بورنموث، 44 نقطة.

11- برينتفورد، 41 نقطة.

12- كريستال بالاس، 39 نقطة.

13- مانشستر يونايتد، 37 نقطة.

14- توتنهام، 34 نقطة.

15- إيفرتون، 34 نقطة.

16- وست هام، 34 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 26 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 17 نقطة.

19- ليستر سيتي، 17 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 9 نقاط.

ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

بينما يأتي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي على هذا النحو..

محمد صلاح، ليفربول 27 هدفًا.

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 21 هدفًا.

ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 19 هدفًا.

كريس وود، نوتينجهام فورست، 18 هدفًا.

بريان مبويمو، برينتفورد 15 هدفًا.

كول بالمر، تشيلسي 14 هدفًا.

ماتيوس كونيا، ولفرهامبتون 13 هدفًا.

أولي واتكينزأستون فيلا، 13 هدفًا.

يوان ويسا، برينتفورد، 13 هدفًا.

جاستن كلويفرت، بورنموث، 12 هدفًا.

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