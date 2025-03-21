لويس سكيلي يدخل التاريخ مع منتخب إنجلترا بعد هدفه في شباك ألبانيا

دخل لويس سكيلي، نجم فريق أرسنال، التاريخ مع منتخب إنجلترا، بعد الهدف الذي أحرزه في شباك ألبانيا، خلال المباراة التي تجمعهما اليوم، في تصفيات كأس العالم 2026.

وتواجه منتخب إنجلترا مع نظيره ألبانيا مساء اليوم الجمعة الموافق 21 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات تصفيات كأس العالم.

وافتتح لويس سكيلي، التسجيل بالهدف الأول لصالح منتخب إنجلترا، أمام ألبانيا، في المباراة المثيرة، ليكتب اللاعب الشاب اسمه في تاريخ منتخب بلاده.

إنجاز مميز لـ سكيلي بعد هدفه في مباراة منتخب إنجلترا ضد ألبانيا

وبناء على ذلك، فإن سكيلي، بات أصغر لاعب يسجل مع المنتخب الإنجليزي، في مباراته الأولى، حيث أنه حطم رقم ماركوس راشفورد الذي سجل في عمر 18 عامًا و209 أيام ضد أستراليا في مايو 2016.

إنجاز مميز لـ سكيلي بعد هدفه في مباراة منتخب إنجلترا ضد ألبانيا

سكيلي يزين قائمة منتخب إنجلترا لمواجهة ألبانيا

وزين سكيلي قائمة منتخب إنجلترا والتي يستعرضها لكم موقع الموجز، وجاءت على النحو الآتي:

حراسة المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس)- جوردان بيكفورد (إيفرتون)- آرون رامسديل (ساوثهامبتون)- جيمس ترافورد (بيرنلي).

خط الدفاع: دان بيرن (نيوكاسل يونايتد)- ليفي كولويل (تشيلسي)- مارك جيهي (كريستال بالاس)- ريس جيمس (تشيلسي)- إيزري كونسا (أستون فيلا)- مايلز لويس سكيلي (أرسنال)- تينو ليفرامينتو (نيوكاسل يونايتد)- جاريل كوانساه (ليفربول)- كايل ووكر (ميلان "معار من مانشستر سيتي").

وسط الملعب: جود بيلينجهام (ريال مدريد)- إيبريشي إيزي (كريستال بالاس)- جوردان هندرسون (أياكس)- كورتيس جونز (ليفربول)- كول بالمر (تشيلسي)- ديكلان رايس (أرسنال)- مورجان روجرز (أستون فيلا).

وفي خط الهجوم: جارود بوين (وست هام يونايتد)- فودين (مانشستر سيتي)- أنتوني جوردون (نيوكاسل يونايتد)- هاري كين (بايرن ميونخ)- ماركوس راشفورد (أستون فيلا "معار من مانشستر يونايتد")- دومينيك سولانكي (توتنهام هوتسبير).

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