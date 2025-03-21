تاريخ مواجهات فرنسا وكرواتيا قبل صدام إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

كثر البحث من جماهير كرة القدم، عن تاريخ مواجهات فرنسا وكرواتيا، قبل مباراة الإياب الحاسمة بينهما في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

ويستعد منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، لملاقاة كرواتيا، ضمن مباريات إياب دور ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، بهذا الموسم 2024-2025.

وخسر المنتخب الفرنسي، بهدفين دون مقابل أمام كرواتيا، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الخميس الماضي، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أمم أوروبا.

ويسعى منتخب فرنسا، إلى تحقيق الفوز على كرواتيا في مباراة الإياب من أجل التأهل لدور نصف النهائي، وهذا ما يبحث عنه المنتخب الكرواتي أيضًا.

تاريخ مواجهات فرنسا وكرواتيا

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، تاريخ مواجهات فرنسا وكرواتيا في جميع البطولات..

التقى منتخب فرنسا مع كرواتيا في 11 مباراة.

آخر مباراة جمعت المنتخبين، ذهاب ربع نهائي دوري أمم أوروبا الجاري، وانتصر كرواتيا بثنائية نظيفة.

انتصر فرنسا في 6 مباريات

فاز كرواتيا في مواجهتين فقط.

تعادل المنتخبين في 3 لقاءات.

سجل لاعبو الديوك 20 هدفًا

أحرز لاعبو الكرواتي 12 هدفًا.

تاريخ مواجهات فرنسا وكرواتيا

موعد مباراة فرنسا ضد كرواتيا

ومن المقرر أن تقام مباراة فرنسا ضد كرواتيا في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، مساء يوم الأحد الموافق 23 مارس الجاري، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وعند الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع أحداث هذه المباراة عبر شاشة بي إن سبورت، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري الأمم الأوروبية.

قائمة منتخب فرنسا لمباراة كرواتيا

جاءت قائمة فرنسا كالتالي:

حراس المرمى: مايك ماينان، بريس سامبا، لوكاس شوفالييه. خط الدفاع: جوناثان كلاوس، لوكاس دي، ثيو هيرنانديز، إبراهيما كوناتي، جوليس كوندي، بنيامين بافارد، ويليام صاليبا، دايوت أوباميكانو.

وسط الملعب: إدواردو كامافينجا، ماتيو جيندوني، مانو كوني، وارين زايري إيمري، أوريلين تشواميني.

وفي خط الهجوم: برادلي باركولا، عثمان ديمبيلي، راندال كولو مواني، مايكل أوليسي، ماركوس تورام، كيليان مبابي.

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