قبل صدام دوري الأمم الأوروبية.. تعرف على تاريخ مواجهات ألمانيا وإيطاليا

شهدت منافسات دور ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، على صدام ناري بين ألمانيا وإيطاليا، والذي يترقبه الكثير من جماهير كرة القدم.

ويستعد منتخب ألمانيا لكرة القدم، لمواجهة نظيره الإيطالي، في دوري الأمم الأوروبية، حيث يطمح كل فريق منهما في تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة إيطاليا ضد ألمانيا، مساء يوم الخميس الموافق 20 مارس الجاري، وتحديدًا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وعند الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

ويقدم لكم موقع الموجز في التالي، تاريخ مواجهات ألمانيا وإيطاليا، قبل صدام دوري الأمم الأوروبية القادم.

تاريخ مواجهات ألمانيا وإيطاليا في كافة المسابقات

وجاءت أرقام تاريخ مواجهات ألمانيا وإيطاليا في جميع البطولات كالأتي:

جمعهما 37 مباراة

انتصر إيطاليا في 15 مواجهة

فاز ألمانيا في 9 جولات

خيم التعادل بينهما على 13 مباراة.

سجل لاعبو المنتخب الإيطالي 53 هدفًا

أحرز لاعبو الألماني 47 هدفًا.

تاريخ مواجهات ألمانيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

التقى الفريقين في مباراتين

فاز الألماني في مواجهة.

تعادلا في لقاء.

سجل لاعبو الماكينات 6 أهداف

أحرز الإيطال 3 أهداف.

تاريخ مواجهات ألمانيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

قائمة إيطاليا لمباراة ألمانيا

وضمت قائمة المنتخب الإيطالي لمباراة ألمانيا القادمة كل من:

في حراسة المرمى: دوناروما (باريس سان جيرمان)، ميريت (نابولي)، فيكاريو (توتنهام).

خط الدفاع: باستوني (إنتر)، بونجيورنو (نابولي)، كالافيوري (آرسنال)، كامبياسو (يوفنتوس)، كوموزو (فيورنتينا)، دي لورينزو (نابولي)، جاتي (يوفنتوس)، روجيري (أتالانتا)، أودوجي (توتنهام).

الوسط: باريلا (إنتر)، كاسادي (تورينو)، فراتيسي (إنتر)، ريتشي (تورينو)، روفيلا (لاتسيو)، تونالي (نيوكاسل).

الهجوم: كين (فيورنتينا)، لوكا (أودينيزي)، مالديني (أتالانتا)، بوليتانو (نابولي)، راسبادوري (نابولي)، ريتيجي (أتالانتا)، زاكايني (لاتسيو).

قائمة ألمانيا لمواجهة إيطاليا

بينما جاءت قائمة ألمانيا ضد إيطاليا كالتالي:

حراسة المرمى: باومان- نوبيل- أورتيجا.

خط الدفاع: بيسيك- جوشوا كيميش- روبن كوخ- ميتيلشتادت- راوم- أنطونيو روديجر- شلوتيربيك- جوناثان.

وسط الملعب : كريم أديمي- أميري- أندريش- جوريتزكا- جروس- ليويلينج- جمال موسيالا- ساني- ستيلير.

خط الهجوم: بوركاردت- كليندينست- أونديف.

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