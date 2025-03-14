قائمة منتخب البرتغال لمواجهة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية.. موقف رونالدو

أعلن المدرب روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لـ منتخب البرتغال، عن قائمة فريقه التي يخوض بها مواجهتي الدنمارك، في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويستعد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، لخوض مواجهتي ضد الدنمارك، خلال فترة التوقف الدولي خلال شهر مارس الجاري، وذلك ضمن مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية، بنسخته الحالية.

ومن المقرر أن تقام مباراتي البرتغال ضد الدنمارك، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أمم أوروبا.

وشهدت قائمة منتخب البرتغال، تواجد النجم كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، ويستعرضها لكم موقع الموجز فيما يلي.

قائمة منتخب البرتغال لمباراتي الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية

وجاءت قائمة منتخب البرتغال على هذا النحو..

حراسة المرمى: ديوجو كوستا (بورتو)، روي سيلفا (سبورتنج لشبونة)، خوسيه سا (ولفرهامبتون).

خط الدفاع: ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد)، نيلسون سيميدو (ولفرهامبتون)، نونو مينديز (باريس سان جيرمان)، نونو تافاريس (لاتسيو الإيطالي)، جونسالو إيناسيو (سبورتنج لشبونة)، روبن دياز (مانشستر سيتي)، أنطونيو سيلفا (بنفيكا)، ريناتو فيجا (يوفنتوس).

رونالدو يزين قائمة منتخب البرتغال أمام الدنمارك

خط الوسط: جواو بالينيا (بايرن ميونخ)، روبن نيفيز (الهلال)، جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)، فيتينها (باريس سان جيرمان)، برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، جواو فيليكس (ميلان).

الهجوم: فرانسيسكو ترينكاو (سبورتنج)، فرانسيسكو كونسيساو (يوفنتوس)، بيدرو نيتو (تشيلسي)، جيوفاني كويندا (سبورتنج)، رافائيل لياو (ميلان)، ديوجو جوتا (ليفربول)، جونسالو راموس (باريس سان جيرمان)، كريستيانو رونالدو (النصر).

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