بعد تصريحاته المثيرة.. ماذا قدم باسم مرسي بكرة القدم خلال السنوات الأخيرة؟

شن اللاعب المصري باسم مرسي، هجومًا على المدربين المصريين وخاصة (عبد الحميد بسيوني)، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، من خلال تصريحات نارية، أشعلت الجدل في الساعات الأخيرة.

وقال مرسي في تصريحات عبر بودكاست "جول كاست" بالأمس: "المدربون في مصر كلمة 'فاشل' قليلة عليهم، 85% منهم لا يفهمون شيئًا عن التكتيك أو بناء الهجمات.

وأضاف: لقد لعبت في الدوري المصري لمدة 13 عامًا، وعملت تحت قيادة أكثر من 15 مدربًا أجنبيًا، وأستطيع أن أؤكد أن الفارق بين المدربين الأجانب والمصريين شاسع للغاية".

وباتت تصريحات باسم مرسي، حديث الساعة على الساحة الكروية، خاصة أنه أشار من خلالها على فشل المدربين المصريين، واختص بالاسم، المدرب عبد الحميد بسيوني.

وتتساءل الجماهير المصرية بعد هذه التصريحات المثيرة، ماذا حقق باسم مرسي في كرة القدم، خلال السنوات الأخيرة، وهذا ما يرصده لكم موقع الموجز، فيما يلي.

أبرز أرقام باسم مرسي في الدوري المصري

خلال المواسم الأربعة الأخيرة، لعب باسم مرسي 73 مباراة في الدوري المصري، سجل خلالهم 6 أهداف فقط، وذلك وفقًا لما ذكرته شبكة ترانسفير ماركت الخاصة بالأرقام والإحصائيات.

ونستعرض لكم فيما يلي، أبرز أرقام باسم مرسي، مع مختلف الأندية، خلال السنوات الأخيرة.

موسم 2021-2022 / خاض 33 مباراة مع سيراميكا كيلوباترا، سجل خلالهم 4 أهداف فقط.

2022-2023 / لعب 14 جولة مع الإسماعيلي، أحرز فيهم هدف وحيد.

في النصف الثاني من موسم 2022-2023 / شارك مع فريق البنك الأهلي في 13 مواجهة، لم يسجل أي أهداف.

خلال موسم 2023-2024/ لعب مع الإسماعيلي 8 مباريات، لم يحرز سوى هدف وحيد.

بالموسم الحالي مع طلائع الجيش، فخاض 4 مواجهات فقط، لم يحرز أي أهداف.

أبرز أرقام باسم مرسي في الدوري المصري

ويذكر، أن باسم لم يلعب سوى 10 مواجهات مع منتخب مصر، سجل خلالهم 7 أهداف، وخاض تجربة احتراف قصيرة في اليونان شارك بها في 4 مباريات فقط.

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