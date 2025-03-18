ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2026 قبل مباراة الصين

كثر البحث من مشجعي كرة القدم، عن ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2026، لقارة آسيا، قبل مواجهة الصين المرتقبة بينهما.

ويستعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره الصين، ضمن منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وينافس منتخب السعودية، في مجموعة قوية بتصفيات آسيا المؤهلة للمونديال، رفقة كل من، اليابان، الصين، استراليا، إندونيسيا، البحرين.

موعد مباراة السعودية والصين

ومن المقرر أن يلتقي منتخب السعودية، مع الصين، مساء الخميس الموافق 20 مارس الجاري، في إطار منافسات الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026،

وتنطلق صافرة مباراة السعودية ضد الصين، في تمام الساعة 8:15 مساء بتوقيت القاهرة، و9:15 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وعند 10:15 بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل المنتخب السعودي، المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل الصين الترتيب بنفس عدد النقاط.

ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2026

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول ترتيب مجموعة السعودية، والذي يأتي على هذا النحو..

اليابان (16 نقطة)

استراليا (7 نقاط)

إندونيسيا (6 نقاط)

منتخب السعودية (6 نقاط)

البحرين ( 6 نقاط)

الصين (6 نقاط)

ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2026

قائمة السعودية لمواجهة الصين

وضمت وضمت قائمة الأخضر كل من، أحمد الكسار، نواف العقيدي، حامد يوسف، مشاري سنيور، حسن كادش، جهاد ذكري، سعد آل موسى، على لاجامي، حسان التمبكتي، مهند الشنقيطي، سعود عبدالحميد.

بالإضافة إلى، نواف بوشل، على مجرشي، فيصل الغامدي، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، زياد الجهني، محمد كنو، سالم الدوسري، تركي العمار، عبدالله الحمدان، أيمن يحيى، مهند آل سعد، أحمد الغامدي، مروان الصحفي، فراس البريكان، عبدالله آل سالم.

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