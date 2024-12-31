بث مباشر مباراة السعودية ضد عمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي 45 دقيقة (0-0)

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشرلمباراة السعودية ضد عمان، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”، والمقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء 31 ديسمبرالجاري.

بث مباشر مباراة السعودية ضد عمان

تستضيف دولة الكويت منافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26” في الفترة من 21 ديسمبر حتى الثالث من يناير القادم وتشهد البطولة مواجهات ساخنة في دور المجموعات.



بث مباشر ماتش السعودية ضد عمان في كأس الخليج العربي

مشاهدة مباراة السعودية ضد عمان في كأس الخليج العربي لحظة بلحظة

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة السعودية ضد عمان، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26” لهذا الموسم، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

مشاهدة مباراة السعودية ضد عمان في كأس الخليج العربي

تنطلق مباراة السعودية ضد عمان، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”، وذلك في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

د44.. التعادل السلبي سيد الموقف بين الفريقين

د33.. طرد المنذر ربيع العلوي لاعب عمان

د23.. انحصار اللعب وسط الملعب والتعادل سلبي بين الفريقين

د11.. التعادل السلبي سيد الموقف بين الفريقين

د1.. انطلاق مباراة السعودية ضد عمان

مشاهدة ماتش السعودية ضد عمان في كأس الخليج العربي

بث مباشر ماتش السعودية ضد عمان

يمكنك مشاهدة مباراة السعودية ضد عمان، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”، عبر قنوات SSC الرياضية، التي تخصص قناة SSC News HD لبث مباراة السعودية ضد عمان.

منتخب السعودية

تشكيل السعودية المتوقع ضد عمان

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سلطان الغنام وحسان تمبكتي وعلي البليهي ونواف بوشل.

خط الوسط: محمد كنو و ناصر الدوسري وعبدالإله المالكي

خط الهجوم: سالم الدوسري وعبدالله الرديف و مصعب الجوير

تشكيل عمان المتوقع لمباراة السعودية

حارس المرمى: إبراهيم المخيني.

الدفاع: أمجد الحارثي، أحمد الخميسي، محمد المسلمي، على البوسعيدي.

وسط الملعب: جميل اليحمدي، حارب السعدي، أرشد العلوي، المنذر العلوي.

الهجوم: عصام الصبحي، عبدالرحمن المشيفري.

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