فلسطيني جديد على رادار النادي الأهلي.. كواليس مثيرة

بدأ النادي الأهلي البحث عن التعاقد مع مهاجمين جدد في الميركاتو الشتوي المقبل لتعزيز صفوف المارد الأحمر في الموسم الحالي.

وكشف مصدر مقرب من المهاجم الفلسطيني أسد الحملاوي، لاعب فريق أيك أوديفولد السويدي، عن تفاصيل مفاوضات النادي الأهلي لضمه للفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة 2025.

أسد الحملاوي على رادار النادي الأهلي

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ " الموجز" ، إلى أن الأهلي تواصل مع الحملاوي منذ فترة عن طريق وسطاء في المجال الرياضي.

وأضاف المصدر:" حدثت مفاوضات على مدار الأيام الماضية، ونجح الأهلي في الحصول على موافقة اللاعب للانضمام للقلعة الحمراء، لكن يتبقى إنهاء التفاوض مع فريقه السويدي".

يذكر أن أسد الحملاوي خاض 28 مباراة مع فريقه، نجح خلالها في تسجيل 14 هدفا، وصناعة هدف وحيد.

أسد الحملاوي- النادي الأهلي

ويتفاوض المارد الأحمر خلال تلك الفترة، مع أكثر من لاعب في الشق الهجومي، أبرزهم الجزائري بغداد بونجاح، لاعب فريق الشمال القطري، وكذلك البرازيلي إيفرتون دا سيلفا، لاعب فريق بانيك التشيكي.

وعلى سياق اخر تعادل فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي أمام منافسه نادي إنبي بدون أهداف ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا

ويستعد النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر للمواجهة المرتقبة أمام نظيره نادي شباب بلوزداد الجزائري في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام منافسه شباب بلوزداد الجزائري يوم 3 يناير المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

قائمة الأهلي لموسم 2024/2025

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أشرف داري، يوسف أيمن، كريم الدبيس، عمر كمال، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، كريم نيدفيد، محمد عبد الله.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، وسام أبو علي.

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