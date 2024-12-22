الدوري الإسباني| ريال مدريد يحسم مواجهة الأهداف الستة أمام إشبيلية برباعية

نجح ريال مدريد، في تحقيق الفوز على نظيره إشبيلية، برباعية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر ببطولة الدوري الإسباني. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أهداف مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

سجل كيليان مبابي، هدف التقدم لفريق ريال مدريد، في الدقيقة الـ10، بتمريرة من ردريجو سيلفا من خارج منطقة الجزاء، لتصل إلى النجم الفرنسي الذي سددها قوية داخل شباك إشبيلية.

وأحزر فيدريكو فالفيردي، الهدف الثاني للميرنجي، خلال ركلة ركنية من الجهة اليسرى، تصل إلى إدواردو كامافينجا، ويمررها إلى فيدريكو فالفيردي الذي نجح في تسجيلها داخل مرمى إشبيلية.

وفي الدقيقة 34، سجل رودريجو، الهدف الثالث في الدقيقة 34، قبل أن يعود إسحاق روميرو ويقلص النتيجة لفريق إشبيلية في الدقيقة 35 من الشوط الأول.

ريال مدريد يزيد من متاعب إشبيلية



ريال مدريد 3 إشبيلية 1#الدوري_الإسباني #ريال_مدريد_اشبيلية pic.twitter.com/dhPgjbze4k — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 22, 2024

واختتم دياز، أهداف ريال مدريد، بتسجله الهدف الرابع، في الدقيقة 52، بتمريرة من كيليان مبابي، لم يجد المغربي أي صعوبة في تحويلها إلى هدف.

واستطاع دودي لوكيباكيو، تقليص الفارق إلى هدفين فقط بعد أن سجل هدف إشبيلية الثاني من تسديدة يسارية في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

ترتيب ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

ويحتل الميرنجي، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 40 نقطة، ونجح في اقتناص الوصافة من برشلونة الذي خسر بالأمس أمام أتلتيكو مدريد.

بينما يتواجد إشبيلية، في المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة بعد خوضه 18 مباراة، وكان قد فاز في آخر جولة على سيلتا فيجو.

تشكيل ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الأسباني

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام إشبيلية في الدوري الإسباني على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - آنطوان روديجر - تشواميني - كامفينجا.

خط الوسط: فالفيردي - سيبايوس - بيلينجهام.

خط الهجوم: براهيم دياز - مبابي - فينسيوس.

وغاب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور عن مباراة إشبيلية، بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

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