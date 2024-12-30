كولر يكيل الاتهامات للاعبي الأهلي بعد التعادل مع إنبي: لم ينفذوا التعليمات

وجه مارسيل كولر، المديرالفني للنادي الأهلي ، اتهامات للاعبيه بعد التعادل ضد إنبي في المباراة التي جمعتها مساء اليوم الاثنين، مؤكدا عدم تنفيذهم للتعليمات الفنية.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، أن فريقه كان الأفضل فى أرض الملعب، ولكن مع ذلك حصل إنبي على ركلة جزاء وكان بإمكانهم الفوز في اللقاء.

كولر يتهم لاعبي الأهلي بمخالفة التعليمات الفنية أمام إنبي

وأضاف كولر،:" لم نلعب بالشكل الذي تم الاتفاق عليه مع اللاعبين والذي كنا نتمنى تقديمه، كان لابد من خلق الفرص بشكل أفضل أمام مرمى إنبي، ولكن لم نقم بذلك جيدا كما لم نستغل أطراف الملعب بشكل جيد، لذا ظهر الأداء بهذا الشكل غير المرضي".

وتابع كولر، "اللاعبون لم يطبقوا التعليمات التى تحدثنا عليها قبل المباراة وبين الشوطين وغابت الفاعلية الهجومية عن اللاعبين".

الأهلي

تشكيل الأهلي ضد إنبي

يرصد "الموجز" تشكيل النادي الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري وجاء كالتالي:

حراسة المرمى مصطفى شوبير

خط الدفاع يحيى عطية الله ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق

خط الوسط مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور

خط الهجوم مجدى أفشة وبيرسى تاو ووسام أبو علي

قائمة الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، قائمة فريقه لمواجهة إنبى المقرر لها الخامسة مساء اليوم الاثنين باستاد المقاولون العرب وشهدت قائمة الأهلي مفاجآت بغياب أبرز اللاعبين، والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: أشرف داري - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله - كريم الدبيس.

الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - مصطفى أبو الخير - إمام عاشور - أكرم توفيق - عمرو السولية - كريم نيدفيد - عمر الساعي - أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي - سمير محمد.

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