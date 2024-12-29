جروس يكسر حاجز التعثر.. الزمالك يفتتح سجل الانتصارات بثنائية في مرمى الاتحاد

نجح فريق الزمالك، في تحقيق الفوز على نظيره الاتحاد السكندري، بثنائية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024 -2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أهداف مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

افتتح ناصر منسي، أهداف الزمالك، بتسجله الهدف الأول، بتمريرة متقنة من عمر جابر، ليسددها منسي بالرأس داخل مرمى الاتحاد السكندري، في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

مدرسة الفن والهندسة تفتح أبوابها يا سادة🔥 هدف عالمي من ناصر منسي بعد تمريرات ولا أروع بين عبدالله السعيد وعمر جابر✔️ pic.twitter.com/FuDHHH0cxe — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 29, 2024

وسجل كريم الديب، لاعب الاتحاد السكندري، بالخطأ في مرماه، الهدف الثاني للزمالك، خلال تسديدة من خارج منطقة الجزاء من لاعب الزمالك نبيل عماد ارتطمت بالديب وسجلت في الشباك.

الزمالك نفسه اتفتحت🔥 تصويبة صاروخية من دونجا تمنح الفريق الأبيض الهدف الثاني في شباك الاتحاد 💥 pic.twitter.com/e7rZnWNfGc — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 29, 2024

وشهدت المباراة بطاقة حمراء لـ عبدالغني محمد، لاعب نادي الاتحاد السكندري، حيث حصل على البطاقة الصفراء الثانية خلال اللقاء، بعد أن قام بالتحايل للحصول على ركلة جزاء، قبل أن يعود الحكم إلى تقنية (VAR)، ويشهر الحكم البطاقة الحمراء.

من مطالبة باحتساب ركلة جزاء لطرد 🤦‍♂️🟥

حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء في وجه عبد الغني محمد لاعب الاتحاد السكندري🔥 pic.twitter.com/Zb6QbztWAF — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 29, 2024

ويعد هذا الانتصار، هو الأول لـ كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، بعدما تعادل مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق، وطلائع الجيش بهدفين.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري

ويأتي جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:

الزمالك - (المباريات: 7 - الأهداف: 14 - النقاط: 14) الأهلي - (المباريات: 5 - الأهداف: 9 - النقاط: 11) بيراميدز - (المباريات: 6 - الأهداف: 10 - النقاط: 11) سيراميكا كليوباترا - (المباريات: 6 - الأهداف: 10 - النقاط: 11) المصري - (المباريات: 6 - الأهداف: 4 - النقاط: 11) زد - (المباريات: 6 - الأهداف: 4 - النقاط: 9) الاتحاد السكندري - (المباريات: 7 - الأهداف: 3 - النقاط: 9) بتروجيت - (المباريات: 6 - الأهداف: 5 - النقاط: 8) غزل المحلة - (المباريات: 6 - الأهداف: 7 - النقاط: 8) طلائع الجيش - (المباريات: 7 - الأهداف: 6 - النقاط: 8) فاركو - (المباريات: 6 - الأهداف: 7 - النقاط: 7) الإسماعيلي - (المباريات: 6 - الأهداف: 4 - النقاط: 6) الجونة - (المباريات: 6 - الأهداف: 1 - النقاط: 6) حرس الحدود - (المباريات: 7 - الأهداف: 6 - النقاط: 6) إنبي - (المباريات: 6 - الأهداف: 5 - النقاط: 5) سموحة - (المباريات: 5 - الأهداف: 5 - النقاط: 5) البنك الأهلي - (المباريات: 6 - الأهداف: 5 - النقاط: 5) فيوتشر - (المباريات: 6 - الأهداف: 2 - النقاط: 4)

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