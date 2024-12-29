موقف محمود عبد المنعم كهربا من الانتقال إلى الدوري الليبي.. كواليس نارية

كشف مصدر مقرب من محمود عبد المنعم كهربا جناح النادي الأهلي موقفه من الانتقال إلى صفوف السويحلي الليبي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتلقى محمود عبد المنعم عرضًا شفهيًا من نادي السويحلي الليبي للحصول على خدماته خلال الميركاتو الشتوي المقبل لتعزيز صفوفه بالموسم الحالي.

محمود عبد المنعم يقرر تأجيل عرض السويحلي الليبي

وأفاد المصدر لـ “ الموجز " أن محمود عبد المنعم كهربا قرر تأجيل قرار الموافقة على عرض السويحلي الليبي، والذي كان قد طلب استعارة خدمات اللاعب لمدة 6 أشهر مع أحقية الشراء مقابل مبلغ معين بعد نهاية الموسم الحالي.

وأشار المصدر أن محمود عبد المنعم كهربا قد تلقى عروضاً من أندية قطرية وليبية وعراقية، ولكنه لم يحسم موقفه منها حتى الآن.

محمود عبد المنعم كهربا

وفي ذات السياق، تراجعت أسهم محمود عبد المنعم كهربا في البقاء مع النادي الأهلي بالفترة المقبلة، بالإضافه إلى تراجع مستواه وعدم استغلا الفرص التي حصل عليها، بخلاف توتر علاقته مع الجماهير الحمراء في الفترة الأخيرة.

وعلى صعيدا أخر، يرغب كولر في التمهل بشأن حسم مصير محمود عبد المنعم كهربا حال اتخاذ قرار الرحيل عن الأهلي، لاسيما وأنه لا يضع الانتقال إلى الدوري الليبي كأولوية بالنسبة له، على أمل أن يتغير موقف بقاؤه في المارد الأحمر ويتم التراجع عن قرار رحيله في يناير.

وترك النادي الأهلي لـ محمود عبد المنعم كهربا أمر تحديد مصيره، حيث أن الفريق الأحمر لن يمانع رحيله في يناير سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة.

جدير بالذكر، يرغب نادي زد في الحصول على خدمات كهربا في يناير القادم، ولكن مازال القرار النهائي متوقف على يد اللاعب لحسم مصيره.

موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة

ويستعد فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي لملاقاة نظيره نادي إنبي ضمن فعاليات الجولة الـ7 من بطولة الدوري المصري يوم الأثنين المقبل 30 ديسمبر الجاري.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام فريق إنبي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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