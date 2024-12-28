اتحاد الكرة يعلن عقوبات نارية ضد النادي الأهلي وبيراميدز.. وموقف إمام عاشور

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن عقوبات النادي الأهلي وبيراميدز التي أقيمت في الموسم الماضي بالدور الثاني ببطولة الدوري المصري.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة عقوبات قوية ضد عدد من الشخصيات داخل النادي الأهلي أبرزها عضو مجلس الإدارة محمد الجارحي فضلًا عن بيراميدز.

اتحاد الكرة يعلن عقوبات مباراة النادي الأهلي وبيراميدز

بشأن شكوى بيراميدز ضد النادي الأهلي، قررت لجنة الانضباط ما يلي:

إيقاف محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة ثلاثة أشهر، مع تحذيره بسبب استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي.

إيقاف اللاعب خالد محمد عبد الفتاح لثلاث مباريات، نتيجة سلوكه بعد طرده في مباراة الأهلي وبيراميدز.

حفظ الشكوى المقدمة ضد كل من: خالد مرتجي (أمين صندوق النادي الأهلي)، محمد الجارحي (عضو مجلس الإدارة)، سعد شلبي (المدير التنفيذي)، وأمير توفيق (مدير التعاقدات وقت اتخاذ القرار)، فيما يتعلق بالتحريض على السباب الجماعي.

النادي الأهلي وبيراميدز

حفظ الشكوى المقدمة ضد لاعب النادي الأهلي إمام عاشور فيما نُسب إليه.

أما بشأن شكوى النادي الأهلي ضد بيراميدز، فقد تقرر:

إيقاف محمود عبد العاطي (دونجا) لثلاث مباريات، وتغريمه 100 ألف جنيه، بسبب ما بدر منه على مواقع التواصل الاجتماعي ضد حكم المباراة.

إيقاف كريم حافظ لمباراة واحدة نتيجة تصرفاته في مباراة الأهلي وبيراميدز عقب نهايتها.

إيقاف مروان حمدي لست مباريات، وتغريمه 100 ألف جنيه، بسبب سلوكه بعد انتهاء مباراة الأهلي وبيراميدز.

الاكتفاء بالعقوبة الموقعة على محمد الشيبي من لجنة المسابقات، وهي الإيقاف لثلاث مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، نتيجة ما صدر عنه في مباراة الأهلي وبيراميدز.

حفظ الشكوى المقدمة ضد ممدوح عيد (الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز)، هاني سعيد (المدير الرياضي)، محمود عبد الحفيظ (زلاكا)، أحمد ناصر الشناوي، وأحمد محمد زاهر (المدير الإداري لبيراميدز).

جدول ترتيب الدوري المصري

ويعرض “ الموجز ” جدول ترتيب الدوري المصري على النحو التالي:

1. الزمالك - 11 نقطة

2. المصري - 11 نقطة

3. النادي الأهلي - 11 نقاط

4. زد - 9 نقاط

5. بيراميدز - 8 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. إنبي - 5 نقاط

15. البنك الأهلي - 5 نقاط

16. غزل المحلة - 5 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين

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