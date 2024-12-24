طارق مصطفى يكشف لـ الموجز حقيقة مفاوضات الرجاء المغربي

كشف طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، في تصريح خاص لموقع وجريدة الموجز، عن حقيقة الأنباء التي تدور حول ترشحه لقيادة تدريب فريق الرجاء المغربي خلال الفترة المقبلة.

وكانت إدارة الرجاء المغربي قد فسخت التعاقد مع المدرب ريكاردو سابينتو، بسبب سوء النتائج التي يعاني منها الفريق في الفترة الماضية، وتولى حفيظ عبد الصادق هذه المهمة لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وفجرت التقارير، وتحديدًا صحيفة (المنتخب) المغربية، مفاجأة بأن المدرب المصري طارق مصطفى أبرز المرشحين لقيادة الرجاء خلفًا للمدرب ريكاردو سابينتو.

طارق مصطفى يرد عبر الموجز على حقيقة مفاوضات الرجاء المغربي

وحرص موقع الموجز على أن يتأكد من حقيقة هذا الأمر، ومن ثَم تم التواصل مع طارق مصطفى الذي يتمتع بمسيرة تدربية قوية، تشهدها النتائج الإيجابية مع أبرز الفرق الذي قام بتدريبها حتى الآن.

وأكد طارق مصطفى لـ الموجز، على حقيقة مفاوضات إدارة نادي الرجاء المغربي معه قائلًا: “نعم يوجد مفاوضات بيننا في الوقت الحالي، وسنوفيكم بالتفاصيل مع التطورات القادمة”.

طارق مصطفى

مسيرة لامعة لـ طارق مصطفى في الدوري المغربي

يتمتع طارق مصطفى بمسيرة لامعة في مجال التدريب كما أنه دون اسمه ضمن الأبرز في الدوري المغربي، خلال السنوات الماضية، وخاصة بعد تجربته الرائعة مع فريق أولمبيك آسفي.

وبدأ مسيرته التدريبة، كمدرب مساعد في الجهاز الفني لنادي مصر المقاصة، قبل أن يتولى نفس المهمة مع حسن شحاته في الدفاع الجديدي خلال موسم 2014-2015.

وكان الظهور الأول له كمدير فني، في الدفاع الجديدي، خلفًا لحسن شحاتة، ومن هنا بات اسم طارق مصطفى يتردد ضمن أبرز المدربين على الساحة الكروية.

وفي ذلك الوقت، تلقى المدرب المصري عدة عروض خارجية من بينهم، الرجاء المغربي ومواطنه نهضة بركان، لكنه تولى تدريب الفجيرة الإماراتي حينها في تجربة لم تدم كثيرًا.

بداية رحلة طارق مصطفى في الدوري المغربي

ووضع طارق مصطفى أقدامه في تدريب الدوري المغربي، مع فريق سريع وادي زم، الذي وصل به إلى المركز 11 في موسم 2017-2018، قبل أن يرحل في الموسم التالي.

وقاد المدرب المصري صاحب 52 عامًا، فريق سريع وادي زم المغربي، في 30 مباراة؛ حيث فاز في 9 وتعادل في 10 وخسر 11 لقاء.

وفي موسم 2021-2022، خاض طارق مصطفى، تجربة قصيرة كمدرب عام لمنتخب مصر مع حسام البدري، قبل أن يعود من جديد إلى الدوري المغربي، عبر بوابة أولمبيك آسفي.

وحقق طارق مع فريق أولمبيك أسفي المغربي نتائج إيجابية، علمًا بأنه قاد هذا الفريق في 39 مباراة، حقق الانتصار خلالهم في 16 مباراة وتعادل في 15 وخسر في 8 مباريات.

ورحل طـارق مصطـفى عن نادي أولمبيك أسفى، ليعود من جديد إلى الدوري المصري، من خلال نادي البنك الأهلي، الذي يمتد عقده معه حتى 2026.

وتجدر الإشارة إلى أن طارق مصطفى قاد البنك الأهلي 39 مباراة حتى الآن، وسجل معه 12 انتصارًا ومثلهم تعادل، وسقط في فخ الهزيمة في 15 مواجهات.

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